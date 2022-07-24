六甲模範父親、鑽石婚夫妻 獲表揚

六甲區表揚十一位「晶鑽爸爸」模範父親。（公所提供）

2022/07/24 05:30

〔記者楊金城／六甲報導〕六甲區公所昨天表揚六甲區模範父親暨鑽石婚楷模，由市長黃偉哲親自送上祝福，他也收到小粉絲女童獻上火鶴花束祝福父親節快樂，感謝市長協助行銷六甲火鶴花產業。

六甲表揚模範父親及鑽石婚楷模，為防疫特選在六甲多功能運動公園戶外辦理，並安排子女陪同一起走紅地毯進場，接受現場祝賀，重溫辦喜事的氛圍。

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十一位六甲區「晶鑽爸爸」有吳慶雄、何復興、毛明山、陳迫、尤海存、陳豐隆、李村德、莊顯倉、陳景榮、蔡吉祥、黃銘洲。

四對鑽石婚楷模為李錦裕和李黃清月、陳淡和陳張疑、林登戶和林陳秀足、黎福源和黎趙秀蘭。

其中七十三歲莊顯倉代表六甲區獲選台南市晶鑽爸爸表揚，而代表六甲區接受市府鑽石婚表揚的，是婚齡六十四年的八十五歲李錦裕、李黃清月夫婦。

黃偉哲說，近年因疫情拉開人與人之間的距離，但對家人的愛應大聲說出來；他並肯定六甲公所以在地農產火鶴花獻花，表達對得獎者的祝福，火鶴花語有熱情、關懷、祝褔意思，深具意涵。

六甲區長陳啓榮說，舉辦表揚活動讓子女向長輩們說出心中的感謝，令人感動。而鑽石婚夫妻能夠結婚超過六十年，彌足珍貴，為現代年輕夫妻樹立學習典範。

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