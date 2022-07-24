頒發志工感謝狀 黃偉哲︰撐起社福一片天

市長黃偉哲（中）頒發感謝狀，向社會局幸福志工隊表達感謝。（記者楊金城攝）

2022/07/24 05:30

〔記者楊金城、王姝琇／台南報導〕市長黃偉哲昨頒發感謝狀，向社會局幸福志工隊致謝，他說，台南是志工的城市，社福、義警、義消、義交等各類志工人數達五萬多人，平均每卅六位市民就有一位志工，志工比率在全台數一數二，撐起台南社福一片天。

平均每36位市民 就有一位志工

黃偉哲也強調說，志工服務建立社區連結、互相關懷的社會網絡功能，這樣的社會「福利」效益才能長長久久，遠比單純發金錢補貼、發一發就沒事的免費「Free（諧音意指福利）」還要好，感謝南市志工無私的服務和奉獻。

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遊玩農場 幸福志工隊交流分享

台南市社會局昨在官田區台南鴨莊休閒農場舉辦幸福志工隊交流分享活動，增進各區志工情誼、交流彼此服務經驗，志工放下平日服務者的角色，遊玩農場、體驗製作鹹鴨蛋，共度假日幸福時光。

社會局局長陳榮枝說，南市幸福志工隊現有志工一三七人，上半年服務達六七○五人次，有一五五四位長者受惠，此外在各區社福服務中心另組成十二支睦鄰志工隊，擔任媒合平台，服務經濟弱勢、獨居長者，落實吾老吾幼、在地照護的目標。

黃偉哲舉社區關懷據點的共餐為例，他說，除了志工參與廚工、送餐服務，經費也有來自政府補貼、使用者付費，不是全免費，但更重要的是，共餐服務讓社區組織起來，有據點可以學習、聯誼，如果有鄰居沒出現吃飯，就進行關懷了解，這就是社區志工服務的價值。

此外，社會局推動「零暴力、零容忍」宣導工作，昨天起開設「社區防暴宣講師」初階培力教育課程，以強化在地安全網，共卅三名學員參加。

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