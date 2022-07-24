「做16歲」溪北首辦 百位學子「轉大人」

火山碧雲寺舉行「稜轎腳」儀式，為「做16歲」成年禮的青少年學生祈福。（記者楊金城攝）

2022/07/24 05:30

〔記者楊金城／白河報導〕台南獨特的「做十六歲」成年禮活動首度在溪北舉辦，登山健行後在白河火山碧雲寺「稜轎腳」，由市長黃偉哲頒發成年禮證書給一百多位青少年學子，見證「轉大人」。

南縣府時代舉辦挑戰關子嶺大凍山的成年禮，昨天則是結合台南「做十六歲」民俗的首場成年禮，黃偉哲說，「做十六歲」成年禮每年都在台南市區舉行，今年開始增加溪北場的活動，讓溪北地區青年學生也能夠參與，傳承十六歲成年禮的文化儀式與意義。

請繼續往下閱讀...

今年增加溪北場 讓當地學生參與

黃偉哲說，現在台灣要推動十八歲公民權，但是十六歲的學子，在知識、技能、體力也不輸十八歲，可以擔負很多責任，希望藉「做十六歲」讓青年帶著神明、來賓與家長的祝福，踏上成年路途。

向佛祖行禮、穿越「時光走廊」接受祝福

溪北「做十六歲」成年禮包括健走碧雲火泉步道，勉勵青年挑戰自我、邁向高峰，部分家長高興隨行。完成健走後，再在碧雲寺向觀音佛祖行禮祈福、穿越布置青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭）的「時光走廊」接受祝福。

「稜轎腳」儀式在碧雲寺廟埕舉行，包括民政局長姜淋煌、火山碧雲寺董事長陳清鏗、白河區長董麗華、柳營區長陳玉惠、後壁區長黃炳元、鹽水區長陳文琪等人見證，祈求每位學子都能得到觀音佛祖的庇佑，完成成年禮後戴上狀元帽、披上紀念彩帶，氣氛歡樂。

成年禮接續 7/31安平開台天后宮登場

姜淋煌說，台南「做十六歲」成年禮接續七月卅一日在安平開台天后宮登場，讓青少年搭船遊安平港，以「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南四百年」等四個元素，了解台南及安平的歷史文化。

台南首場「做16歲」成年禮在關子嶺火山碧雲寺舉辦，學生戴狀元帽、披彩帶笑開懷。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法