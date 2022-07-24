北市停車費率 學者支持非常態性調漲

2022/07/24 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市停車管理工程處修法調高公有停車場費率上限，訂定八十至一五○元等四種級距，昨首度舉辦公聽會蒐集民意，現場沒有民眾報名登記，出席的學者皆表達支持「非常態性」調漲費率，達到停車供需平衡，里長則建議取消一五○元的費率，民眾比較能接受。

市府辦公聽會 無民眾報名

停管處長李昆振說，目前收費標準從一九九六年實施迄今，超過廿五年沒調整，此次修正考量特殊活動期間如年貨大街、信義區百貨週年慶，停車場外溢車流影響道路，參考民間費率而修訂四種級距；他強調九十九％以上公有停車場不受影響，蒐集各方意見檢討後，提報市政會議通過，再送台北市議會審查。

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停管處日前預告「台北市公有停車場收費費率自治條例」草案，原先最高每小時六十元費率，修正調高八十、一百元、一二○元及一五○元費率。北市停車場商業同業公會理事長周明德指出，大稻埕在特殊活動及節日，民營停車場即使每小時一百元也停滿，公有停車場調高費率對民營是沒影響，他贊成費率在特殊活動期間調整做應變。

淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢表示，價格是交通管理手段之一，透過價格調節供需，此次修正自治條例是針對特殊活動，造成市民困擾，像是月票車主因滿場，不能停車也回不了家，因此調整費率讓民眾更有機會停到車，他也建議市府做到即時檢討，盡早發布費率調整的訊息，讓民眾及早因應。

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