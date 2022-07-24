為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市停車費率 學者支持非常態性調漲

    2022/07/24 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市停車管理工程處修法調高公有停車場費率上限，訂定八十至一五○元等四種級距，昨首度舉辦公聽會蒐集民意，現場沒有民眾報名登記，出席的學者皆表達支持「非常態性」調漲費率，達到停車供需平衡，里長則建議取消一五○元的費率，民眾比較能接受。

    市府辦公聽會 無民眾報名

    停管處長李昆振說，目前收費標準從一九九六年實施迄今，超過廿五年沒調整，此次修正考量特殊活動期間如年貨大街、信義區百貨週年慶，停車場外溢車流影響道路，參考民間費率而修訂四種級距；他強調九十九％以上公有停車場不受影響，蒐集各方意見檢討後，提報市政會議通過，再送台北市議會審查。

    停管處日前預告「台北市公有停車場收費費率自治條例」草案，原先最高每小時六十元費率，修正調高八十、一百元、一二○元及一五○元費率。北市停車場商業同業公會理事長周明德指出，大稻埕在特殊活動及節日，民營停車場即使每小時一百元也停滿，公有停車場調高費率對民營是沒影響，他贊成費率在特殊活動期間調整做應變。

    淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢表示，價格是交通管理手段之一，透過價格調節供需，此次修正自治條例是針對特殊活動，造成市民困擾，像是月票車主因滿場，不能停車也回不了家，因此調整費率讓民眾更有機會停到車，他也建議市府做到即時檢討，盡早發布費率調整的訊息，讓民眾及早因應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播