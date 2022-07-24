年底地方公職人員選舉熱身》嘉縣市選委會 招募投開票所選務人員

圖為2018年地方公職人員選舉的投開票所狀況。（資料照，記者王善嬿攝）

2022/07/24 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕年底地方公職人員選舉將於十一月二十六日舉行，嘉義縣、市選舉委員會規劃所需的選務人員分別為八千六百餘人及二八一二人，其中投開票所管理員工作津貼二三五○元至二五○○元不等，公開招募十八歲以上國人參加，即日起到九月三十日，分別於嘉縣各鄉鎮市公所及嘉市東、西區公所受理登記，額滿為止。

即日起至9月底 受理登記

嘉縣選委會副總幹事張啟模說，二○一八年地方公職人員選舉併公投選舉，影響投、開票作業時間跨到隔日凌晨，今年因應五合一選舉及十八歲公民權修憲複決案投票，加上防疫需求，增開兩間投開票所，規劃設置五三二個投開票所，選務人員也增加，共需八千六百餘人，公教、非公教人員各占一半，鼓勵新住民（中國新住民戶籍須十年以上）、大學生參與選務工作。

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嘉市選委會副總幹事楊俊銘表示，因應三合一選舉及十八歲公民權修憲複決案投票，規劃開設一九二個投開票所，選務人員共需二八一二人，其中公教人員一六○一人、非公教人員一二一一人。

18歲以上打滿3劑疫苗可報名

各投開票所規劃主任管理員、主任監察員、三名監察員及數名管理員，人數八至十人不等；主任管理員、主任監察員主要招募公教人員擔任，監察員由市長候選人或政黨推薦、提出備補名單，管理員公開招募十八歲以上國人參與，依中央防疫規範，工作人員須打滿三劑疫苗，或提供三天內抗原快篩或PCR篩檢陰性證明。

依據公職人員選舉罷免法規定，參選人必須在選區居住滿四個月，有意跨區參選者，最遲須在七月二十六日前遷妥戶籍，才具備參選資格。

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