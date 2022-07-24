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    台灣第1人 翁啟惠獲有機化學界大獎

    前中研院院長、中研院士翁啟惠。（資料照）

    前中研院院長、中研院士翁啟惠。（資料照）

    2022/07/24 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕前中研院院長、中研院士翁啟惠獲有機化學界重要獎項「Tetrahedron Prize」，該獎表揚其在醣科學對疾病與生物學等重要開創貢獻，歷屆得主中不少都是諾貝爾獎得主，翁啟惠是獲得該獎項的第一個台灣人。

    醣科學研究貢獻大

    翁啟惠研發一鍋式酵素合成法、程式化一鍋合成法等，讓醣分子研究取得突破且飛躍式進展，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家。Tetrahedron Prize獎項中介紹，翁啟惠的醣科學研究深刻啟發生理學與疾病生物學的近代研究，也推動研發廣效疫苗、抗體、癌症治療藥物等。

    翁啟惠得知獲獎後表示，這是難以置信的榮幸，也將成就歸於團隊，認為因長年和傑出科學家們合作，才能解開醣分子在各種疾病的影響之謎，進而找出治療解方。

    Tetrahedron Prize於一九八○年創立，是有機化學界的重要獎項之一，該獎每年表揚在有機化學界有重要創新發現跟貢獻的學者，得主可獲一萬五千美元（約四十五萬台幣）獎金；歷屆得主中伊萊亞斯‧科里、野依良治、羅伯特‧格拉布、佛瑞塞‧史多達爾等學者獲得該獎肯定後不久，就又獲諾貝爾獎肯定。

    過去獲該獎的亞洲學者只有日本人，翁啟惠是首位台灣人，預計二○二三年由美國化學學會全國會議頒發。

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