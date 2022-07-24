幼兒疫苗開打2天 逾1.5萬人接種

中市快打站請來吉祥物安撫小朋友，成功吸引目光。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/07/24 05:30

專家籲有疫苗就先打 輝瑞得打三劑才有完整保護力

〔記者林惠琴／台北報導〕嬰幼兒莫德納疫苗已於七月廿一日起陸續開打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，開打兩天超過一‧五萬人接種。專家呼籲家長有疫苗就先打，以免疫情再起增加風險，若堅持要等輝瑞，屆時打三劑，獲得完整保護力需時更久。

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莊人祥指出，統計六個月至五歲嬰幼兒約八十萬人，前天接種莫德納疫苗共一萬四三二二人，兩天累計一萬五六九二人，以新北市、台中市、台北市、高雄市最多。

林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，美國也是上個月開打嬰幼兒疫苗，台灣這兩天開放，算與美國很同步，走在很前面。

黃玉成說明，莫德納mRNA劑量為成人四分之一，輝瑞則是成人十分之一，但均經免疫橋接認證抗體效價不劣於成人疫苗，獲美國核准使用，且臨床試驗副作用差異不大。

不過，莫德納只要打兩劑，我國衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已核准兩劑間隔四至八週以上，輝瑞ACIP尚未討論，但要打三劑，美國作法是前兩劑間隔三週，第三劑再隔兩個月。黃玉成提到，輝瑞第三劑對效果很關鍵，整個接種時程會拉得較長，建議若非必要，可先選打莫德納。

指揮中心也提醒，嬰幼兒未能表達自身感受，家長應於接種後持續留意，如有發燒持續超過四十八小時等情況要儘速就醫。

另外，台中市文心森林公園接種站開放一百劑BNT疫苗，出現五十歲以上民眾及家長帶青少年搶打秒殺。

68萬青少年打完追加劑

莊人祥表示，目前十二至十七歲青少年追加劑只能打BNT疫苗，已完成兩劑接種約一百萬人，其中六十八萬人已打追加劑，卅二萬人待打，但約十九萬人曾確診須等到感染後三個月才能打，現有廿九萬劑BNT疫苗應足夠，主要都將保留給青少年使用。他也提醒成人追加劑選擇性較多，莫德納、Novavax、高端疫苗都適用，可多利用。

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