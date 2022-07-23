潮境保育區 潛水活動將總量管制

海科館人員發現潮境海灣保育區的珊瑚遭人為破壞。（海科館提供）

2022/07/23 05:30

擬採申請制 以生態教育為目的、須具潛水證照 最快夏末公告實施

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆望海巷潮境海灣海洋資源保育區（簡稱潮境保育區）內最近有珊瑚遭到人為破壞，可能是潛水客不當活動所致，基隆市政府產業發展處已研議將潛水活動採總量管制與申請制，以生態教育為目的、必須具備潛水證照才准下水，以嚴格管制，近期將報漁業署核備，最快今年夏末公告實施。

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人為因素 海扇、珊瑚遭到破壞

基隆潮境海洋資源保育區是二○一六年五月公告實施，禁止民眾在保育區內採捕（含徒手及沿岸垂釣等行為）水產動植物或破壞棲地環境；採石花菜或海菜也必須向區漁會申請，這幾年生態日漸豐富，日前接連發現有海綿產卵、藍蛸大章魚現身。

但國立海洋科技博物館觀察員及潛友日前發現，保護區有一處很受潛友喜歡拍照的大海扇有斷枝，還破了一個網狀的洞，據指出，海扇的生長極緩慢，直徑一尺以上的海扇需要五、六十年，卻因人為因素被踢壞或砸壞了，保育人士感到心痛。

此外，海灣裡玫瑰珊瑚花園也被不明物砸破了一個洞，且現場看到自由潛水者在水中設了漂浮和不固定的錨，在接近礁區時可能會砸到珊瑚；海科館水下直播鏡頭，也看到中性浮力控制不佳的水肺潛水者，不經意就會踢掉一塊珊瑚。

區別平日、假日 管制數量待議

市府產業發展處長黃健峰表示，市府邀集相關單位研議後決定，潮境保育區將採總量管制，平日、假日、旺季和淡季會有所區別，管制的數量還待研議；同時將採申請制，以生態教育為目的才准下水，且須符合有潛水證照等規定，相關條文修正後將報漁業署核備，最快夏末公告實施。

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