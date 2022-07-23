陳時中參拜慈祐宮 蔣萬安、黃珊珊婦幼展同台

民進黨台北市長參選人陳時中昨天前往松山慈祐宮參香祈福，在多位立委與議員參選人簇擁下高喊勝選口號。（記者廖振輝攝）

2022/07/23 05:30

陳關切饒河街、五分埔商圈發展 蔣帶幼子出席搶鏡 黃「催生」第三胎

〔記者何玉華、蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市長選舉白熱化，三位參選人勤跑基層行程滿檔。民進黨台北市長參選人陳時中昨天上午到松山區慈祐宮參拜，關切周邊商圈發展，國民黨台北市長參選人蔣萬安與台北市副市長黃珊珊則都出席台北國際婦幼用品展開幕式，搶攻婦幼票；陳時中被問到是否刻意避開與蔣、黃同場時笑答，時間表是總幹事安排，「排得不好，唯總幹事是問」，沒有要避誰、閃誰的問題。

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陳︰現在沒做的 求新求變

陳時中到慈祐宮參拜，與董事長陳玉峰、理監事及財務長等人晤談約十分鐘；陳時中會後表示，慈祐宮建於一七五三年，是個有歷史的媽祖廟，庇佑著後方基隆河過去行船人，也守護著在地的人平安、地方興旺。

陳時中關心周邊饒河街、五分埔商圈發展，他說，未來入主市府，對於已經在做的事，要做得越來越好；還沒做的，大家共同商量，求新求變，把事情加大、加碼、加快、加好。

搶攻婦幼票 蔣、黃致詞較勁

蔣萬安與黃珊珊同場出席台北國際婦幼用品展開幕式，蔣萬安抱著將滿週歲的二寶出席，引起騷動，黃珊珊稱讚「寶寶很可愛、像爸爸」，兩人互動親切，致詞則頗有較勁意味。

黃珊珊說，婦幼是國家基礎，若沒有小孩出生，國家會受到很大影響，北市人口逐漸減少，希望大家增產報國，還向蔣「催生」第三胎，市府有育兒補助三萬元。

黃珊珊表示，北市府推出千萬要結婚抽獎活動後，比去年同期增加五百對結婚新人，年輕人是願意結婚的且願意把戶口留在北市，今年育兒補助第二胎提高到二．五萬元，喊話年輕爸媽把戶口留在北市，住在北市、生在北市、養在北市。

蔣萬安接著致詞表示，新生兒去年只有約十三萬人，影響到嬰幼兒產業的發展，政府應多關注；他在立院推動很多修法，包括增加陪產假天數、親子照顧假等，也推動人工生育擴大補助，營造育兒友善環境。

黃珊珊除出席婦幼展，還參加傳統市場節天下第一攤頒獎典禮、信義區防空避難處所演練、艋舺文化節暨人口政策宣導活動，行程滿檔；對於柯文哲自稱是「第四個候選人」恐將其邊緣化，黃表示，這都是政治操作或策略，她不搞這些，每天把該做的事做好，把台北市守護好是她的責任。

國民黨台北市長參選人蔣萬安帶著幼子，與台北市副市長黃珊珊出席台北國際婦幼用品展。 （記者田裕華攝）

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