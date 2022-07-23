搶救生命 鹿野、池上高級救護隊成軍

台東縣政府再新增鹿野及池上兩支高級救護隊，圖為高級救護隊員示範急救技能，在到達醫院前即能進行緊急處置。（記者黃明堂翻攝）

2022/07/23 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府再新增鹿野及池上兩支高級救護隊，台疆樂善堂董事長黃榮海捐贈約兩千萬元救護器材裝備，使高救隊救護車配備更完善、搶救更多生命。

企業家捐贈兩千萬元救護器材

台疆樂善堂黃榮海董事長今年共計捐贈十五組無線手持超音波、十組新型自動心肺復甦機、十二組電動骨針、三組電子影像喉頭鏡，還有七組生理監視儀，價值合計超過兩千萬元，讓全縣十一支高救隊及十三輛救護車的裝備器材全面升級完成。

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提升旅客及在地縣民生命保障

饒慶鈴表示，二○一三年成立關山高級救護隊以來，只要縱谷地區出現生命危急的傷病患，關山高救隊即快速馳援，考量縱谷地區幅員廣大，決定再於鹿野及池上成立高救隊，提升旅客及三萬多名在地縣民的生命保障。

高級救護技術員在救護現場能依「預立醫療流程」進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置，在救護車到達醫院前，就能進行緊急傷病患的治療。

饒慶鈴說，七月六日池上分隊籌備高救隊成軍階段時，高級救護技術員張雋景評估患者確認為有機磷農藥中毒後，立即給藥，原本意識不清的患者，在抵達關山慈濟醫院前便恢復意識，也是有機磷農藥中毒到院前給藥成功的全國首例。

消防局說明，鹿野及池上高救隊成軍後，全縣擁有十一支高救隊為鄉親服務，目前共有六十七位高救隊員，將會持續再培訓卅三位。

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