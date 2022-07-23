小英高雄參香 讚陳其邁掌控疫情

總統蔡英文（右三）由市長陳其邁（右二）陪同訪視地方藥局，了解「送藥到府」流程，感謝基層藥師辛苦。（記者李惠洲攝）

2022/07/23 05:30

訪視藥局了解「送藥到府」流程 高雄執行率全國第一 感謝基層藥師辛苦

〔記者蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文昨天到高雄寺廟參拜，同時到藥局感謝慰勉基層藥事人員，蔡英文指出，台灣經歷兩年多來的疫情衝擊，台灣人展現團結抗疫的精神，目前疫情已慢慢穩定，我們開始要走向正常生活，但在過程當中，呼籲大家還是要把口罩戴好。

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指疫情趨穩 開始要走向正常生活

蔡英文昨天中午先到楠梓右昌元帥府參拜，她在廟埕致詞時肯定台灣防疫團隊表現，並大讚陳其邁對疫情的掌控，她問支持者醫師市長做得好不好？要大家給市長一個掌聲，對他說聲感謝。

蔡英文說，雖然這兩年多來面對嚴重的疫情，但台灣的經濟仍然可以穩定成長，而且還比其他國家好，執政團隊穩健處理疫情，台灣堅持民主在國際社會可說表現突出，「台灣人這麼打拚，團結抗疫，才有這麼好的成績」。

強調國人團結抗疫 經濟好福利佳

蔡英文表示，因為台灣經濟好，才讓政府更有能力照顧我們的幼兒、青年、老人，包括長照2.○、三百億青年創業基金及鼓勵生育的育兒津貼，八月起一胎補助五千元、兩胎六千元、三胎七千元，一個家庭有三胎幼兒，就可以領到二萬一千元，不只父母可以領，照顧者如果是阿公、阿嬤，他們也可以領。

蔡英文致詞後，步行到廟前的一家藥局訪視，了解「送藥到府」作業流程。藥師簡報指出，高雄市至七月廿日止，已送達二萬五千六百多件，執行率全國第一，讓蔡英文頻頻點頭讚許，她還逐一了解每一個步驟流程，對於基層藥師辛苦付出表達感謝。

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