關子嶺山車祭 穿浴衣拉山車巡行

關子嶺夏日山車祭推出限定版「不動御守」。（記者楊金城攝）

2022/07/23 05:30

〔記者楊金城／白河報導〕鑼鼓喧鬧聲中，關子嶺夏日山車祭昨天下午在關子嶺溫泉守護神「不動明王（火王爺）」的神誕日，號召遊客拉山車巡行，充滿日式氛圍的慶典帶動關子嶺暑期觀光。

山車祭由仙草國小關嶺分校太鼓隊帶來開場表演，隨後由西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、南市溫泉協會理事長林獻堂、大西拉雅觀光圈盟主陳永成等人，帶領穿上日本浴衣的遊客從關子嶺寶泉橋開始拉山車巡行到嶺頂公園，遊行的歡樂氣氛讓人有一秒穿越到日式古都慶典的氛圍。

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山車巡行還有祈福燈籠手當前導，日本舞踊在火王爺廟前的踩街秀，為關子嶺帶來熱鬧的氣氛。

參與拉山車都獲贈泡湯券一張，還可參加溫泉住宿券抽獎，限額一五○人報名秒殺，加上當地溫泉業者和火王爺廟熱情參與，超過二百人參加山車巡行。

徐振能說，夏夜到關子嶺泡湯，涼爽舒適，歡迎遊客使用「悠遊國旅」優惠在暑假衝一波，到關子嶺泡泥漿溫泉、吃桶仔雞，感受旅遊的美好。

西拉雅管理處說，從昨天起，遊客到關子嶺合作的十家溫泉店家住宿、到九家餐廳消費二千元就送限定版「不動御守」，可獲得火王爺對於健康、愛情的祝福，限量一千個，發完為止。

穿浴衣的遊客拉山車巡行關子嶺，充滿歡樂氣氛。（記者楊金城攝）

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