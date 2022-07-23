預防路殺 黃偉哲鹽水溪河岸護蟹

市長黃偉哲（左二）親自投入護蟹工作，展現護蟹決心。（記者王姝琇攝）

2022/07/23 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕為避免凶狠圓軸蟹在繁殖季慘遭路殺，提升市民保育觀念，市長黃偉哲昨晚出席農業局舉辦「鹽水溪河岸護送陸蟹上堤岸釋幼」活動，展現護蟹決心。

相鄰路段 農業局設置警告牌

農業局也在相鄰路段完成警告牌設置，提醒用路人減速慢行。

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鹽水溪河岸護蟹釋幼活動吸引數百人參加，並有志工解說陸蟹習性。

黃偉哲和市府農業局長李建裕、安平區長蕭泰華、中西區長汪慶龍及在地里長等人，加入護蟹行動，協助數十隻陸蟹上堤岸後降海釋幼。

黃偉哲說，感謝來自竹東高中教師陳胤喬無私的單人護蟹行為，喚起居民對在地生態保護的關注，盼藉由此次護蟹活動，提供孩子一個難得的生態教育機會，並感謝社區志工維護生態友善環境的用心與成果。

行經陸蟹活動區減速慢行

李建裕指出，凶狠圓軸蟹常在滿月時降海釋幼，活動距滿月尚有一段時間，期透過舉辦護蟹活動，讓民眾重視陸蟹遭路殺事件，在行經陸蟹活動區能減速慢行，為了自身安全也能確保野生動物不遭路殺，達雙贏目的。

市府表示，農業局未來將與台江國家公園管理處、水利署第六河川局合作，進行陸蟹保護措施，維護陸蟹棲地。

另針對安平觀光熱點的安北路陸蟹遭路殺情形，黃偉哲表示，不排除在繁殖高峰期進行限時段的封路措施。

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