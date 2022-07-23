7月至今444人次熱傷害 超越去年整月

（記者王藝菘攝）

2022/07/23 05:30

〔記者鄭瑋奇、林惠琴／綜合報導〕昨日台灣各地持續高溫炎熱，花蓮縣玉里鎮前日飆到四十．七度，昨日下午一點更來到四十一度高溫，稻田裡的秧苗都曬枯了！不過花蓮最熱的地點出現在卓溪鄉，下午二點廿分測到四十一．四度高溫。

昨日各地高溫炎熱，全台有十八個測站都偵測到三十八度以上高溫情況，地點包含花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉、瑞穗鄉、光復鄉、新北市板橋區、土城區、汐止區、鶯歌區、新店區、永和區、三峽區、樹林區、台北市大安區、內湖區等。

請繼續往下閱讀...

今仍會出現37至38度高溫

氣象局預報員曾昭誠表示，今日至明日太平洋高壓勢力仍偏強，大台北、桃園、宜蘭地區及花蓮縱谷等地，出現三十七度、三十八度極端高溫機率高，提醒民眾要留意高溫現象。

曾昭誠說，下週一隨著太平洋高壓勢力開始東退，午後雷陣雨會比較多，就不會有明顯極端高溫情況，不過各地仍有機會出現三十六度以上高溫。

熱中暑又染疫亡 出現第一例

衛福部統計，今年截至七月廿一日，熱傷害就診達到四四四人次，已超過去年七月整個月的數字，中央流行疫情指揮中心昨也公布首例熱中暑又確診武漢肺炎的死亡個案，為四十多歲男性，在家中昏迷，體溫飆高到四十四度，送醫後仍於隔日不治。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名四十多歲男性，本身有慢性精神疾病史，在家照護，曾打三劑武漢肺炎疫苗，七月十八日被發現在家中昏迷，家人緊急撥打一一九，救護人員抵達時，量測體溫達到四十四度，家中密不透風、沒有空調，當下懷疑中暑，初步進行降溫。

羅一鈞指出，該男被送到醫院急診後，新冠病毒檢驗也呈現陽性，並有肺炎相關變化，十九日併發多重器官衰竭、肺炎併敗血性休克死亡。

國健署提醒，熱傷害要記得三要訣，包含保持涼爽、補充水分、提高警覺。此外，盡量避開上午十點至下午二點或高溫炎熱時進行戶外活動，並應牢記寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣衣物、擦防曬乳、自備水瓶補充水分等，從頭到腳降溫五裝備，一定要做好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法