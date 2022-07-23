金門大橋合龍 10月中旬完工

交通部長王國材（左三）等人經過的縫隙就是金門大橋合龍處之一。 （記者吳正庭攝）

2022/07/23 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕歷經十二年台灣第一座跨海大橋「金門大橋」昨合龍成功，代表「大、小金門連成一氣、縣民生活更便利」。交通部長王國材與出席者一起跨越大橋合龍處走向小金門，象徵共同跨出歷史性的一步。

未來往來大、小金門不用搭船

金門大橋總長五．四公里，主橋結構共三百七十六塊節塊，昨進行最後一塊節塊吊裝及合龍，王國材與立法院交通委員會召集人洪孟楷、立委陳雪生、金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、副議長周子傑等人，共同見證金門大橋合龍的歷史一刻。

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王國材說，金門大橋從二○一○年三月核定，金門鄉親等了十二年，對施工單位而言是辛苦了十二年；大橋合龍，以後往來大、小金門不用再搭船，連成一個生活圈，對於未來居民生活、觀光發展都有非常重大的意義，加上景觀設計，相信大橋會成為金門重要地標，期待十月中旬如期完工。

王國材補充說明，澎湖跨海大橋在島中央的部分是淺灘，是連船都跑不過去的，金門大橋下方是二十三公尺的深度，金門大橋的確是國內第一座跨海大橋。

金門縣長楊鎮浯說，這是心情澎湃的一刻，過去建橋的辛苦、困難與波折都成了過去。

縣府指出，金門大橋是國內第一座海上特殊公路橋樑，也是國內已經實現、橋樑跨徑最長、施工環境限制最多的跨海大橋，經過施工團隊克服重重挑戰，大橋工程已完成深槽區最後主橋及邊橋上構預鑄節塊吊裝。

金門大橋工程進度97.53%。（記者吳正庭攝）

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