台中快打站啟動 7個月大雙胞胎接種疫苗

醫療應變組副組長羅一鈞提醒父母要讓小朋友保持多洗手、戴口罩等良好衛生習慣，最好的方法還是盡快帶著孩子接種疫苗增加保護力。（指揮中心提供）

2022/07/23 05:30

〔記者楊媛婷、蔡淑媛／綜合報導〕六個月到五歲的幼兒莫德納疫苗自廿一日起開打，前天有七個縣市開打幼兒疫苗，統計共六八三人次接種，雙北接種的人數較多，台中市快打站昨日到打率不到一成。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，主要是因為前天是疫苗配送的第一天，部分還要等地方衛生局將疫苗配送到醫療院所，父母通常都是趁假日或晚上才會帶小朋友接種。

幼兒疫苗開打

首日僅7縣市683人接種

指揮中心公布廿一日疫苗接種情況，共四萬二一二五人次接種，第二劑疫苗接種人口涵蓋率為八十五．六％，追加劑接種率七十一％（若以符合追加劑接種間隔人數統計約九十三．七五％）。

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醫療應變組副組長羅一鈞提醒，現在染疫人數雖然下降，但每天仍有兩萬多人確診，小朋友也仍有重症個案，提醒父母要讓小朋友保持多洗手、戴口罩等良好衛生習慣，最好的方法還是盡快帶著孩子接種疫苗增加保護力。

台中市四十六處嬰幼兒疫苗快打站啟動，有一對早產雙胞胎七個多月大，順利接種，也有爸媽一起帶兩個孩子去施打，但快打站開打首日，到打率僅近一成，不少家長仍在觀望。

台中市嬰幼兒疫苗接種站以宇美町式施打，現場小兒科醫師魏嵩璽表示，不少家長會害怕及觀望，其實疫情仍在延燒，一旦染疫恐導致腦炎、心肌炎或MIS-C，機率雖小但一發生就來不及，提醒家長踴躍施打。

進德國小快打站有一對七個月大的雙胞胎兄弟，媽媽說孩子在去年十二月生產，提早出生兩個月，事先還打一九二二諮詢，到接種站後再向醫師確認是以出生日為準，滿六個月可施打，小雙胞胎施打時幾乎沒哭，看到醫護送上餅乾開心笑了。

一歲多的洪小妹戴著小墨鏡到快打站施打，模樣可愛，媽媽說，女兒在托嬰中心曾因同學確診停托二、三次，疫苗開打後趕緊來施打。

台中一對早產雙胞胎7個多月大，爸媽一起帶來快打站接種。（記者蔡淑媛攝）

早產雙胞胎出生7個多月，爸爸媽媽在疫苗開打首日就趕緊帶來接種，醫師仔細檢查。（記者蔡淑媛攝）

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