留意長新冠／「腦霧」現象 她染疫康復後常「斷片」

經過盧韻如醫師（中）的治療，蘇小姐（左）、孟小姐（右）的長新冠症狀已大幅改善。（記者林惠琴攝）

2022/07/23 05:30

一度失神自撞卡車 醫︰輕症也會發生 搭配飲食、運動可改善

〔記者林惠琴／台北報導〕四十多歲蘇小姐今年五月確診武漢肺炎後，持續出現「斷片」症狀，上課時會莫名停頓長達十五秒，學員狂問「老師你怎麼了」，更有一次失神撞上卡車，經診斷為「長新冠」的「腦霧」現象。醫師指出，染疫輕重症都有腦霧風險，搭配飲食、運動可改善。

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醫︰長新冠多與神經系統失調有關

台灣神經學學會理事長胡朝榮表示，長新冠多與神經系統失調有關，當新冠病毒入侵身體，引起廣泛慢性發炎，可能直接或間接傷害腦血管內皮細胞，造成腦部血氧濃度下降。若因染疫而免疫力下降，會更易有神經系統併發症。

逾6成染疫者得長新冠 7.2％出現腦霧

台北醫學大學附設醫院神經內科醫師蔡睿蘋指出，國外研究指出，六十二‧三％染疫者會產生長新冠，其中七‧二％出現腦霧，危險因子包含女性、初期有呼吸道症狀、曾住過加護病房。

蔡睿蘋指出，目前染疫後出現腦霧機轉未知，輕重症都有機會發生，可能與長期組織細胞受傷、免疫失衡、未停止發炎反應等有關，因為記憶力、專注力、思考理解力失調，造成心智狀態減低、緩慢、模糊、昏沉及精神恍惚感等情形，但平均九個月後注意力可能恢復，並非不可逆。

她說腦霧時 好像腦中蓋住一塊紗

五十多歲孟小姐也是五月染疫，她說，當時沒有強烈症狀，可能與吃很多綜合感冒藥有關，但回到職場後，經常出現想說卻說不出來、覺得自己很笨的感覺，好像腦中蓋住一塊紗，同事也忍不住說：「你怎麼變得怪怪的？」求診發現原來是腦霧，所幸經調整生活後，順利改善九十九％。

睡眠要充足 有氧運動重建肺部功能

中國醫藥大學附設醫院台北分院神經內科醫師盧韻如說明，若要改善腦霧，必須睡眠充足，熬夜會好得慢，並從事規律運動，為重建肺部功能，以有氧運動為主，不要選擇耗氣血的重訓運動，同時採地中海飲食，可攝取含有抗發炎Omega 3的鮭魚、沙丁魚等食材，並減輕壓力，不喝酒、不抽菸也不濫用藥物。

蔡睿蘋也提到，類黃酮化合物、木犀草素可減少神經發炎反應，降低反應與認知障礙，建議補充含相關物質的西洋芹、花椰菜、莓果、柑橘等。

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