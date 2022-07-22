為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    27日萬安演習 與漢光演習傘訓同天

    今年萬安演習與漢光演習進行期間出現重疊，其中屏東的萬安防空演習與漢光空降演習竟是同一天。 （記者陳彥廷攝）

    今年萬安演習與漢光演習進行期間出現重疊，其中屏東的萬安防空演習與漢光空降演習竟是同一天。 （記者陳彥廷攝）

    2022/07/22 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕萬安四十五號演習將於本月二十七日登場，竟與國防戰力最重要演訓的「漢光演習」同期，其中陸軍航空特戰指揮部的傘兵實兵實裝演訓更是同一天，民眾有的搞笑稱「傘兵在飛機內待避？」，但更多人則是直呼「太逼真！」。

    軍方強調不衝突 清晨演訓完畢

    萬安演習為軍民聯合防空演習的重要項目，由地方政府主導，軍方配合演練行政動員準備及區域內重要基礎建設安全防護作為，今年南部定於七月二十七日下午一點半至兩點舉行，屆時人車將進行管制。

    眼尖的民眾發現，七月二十五至二十八日的萬安演習，與全國年度最重要軍事防衛作戰漢光三十八號演習的實兵操演「衝堂」，其中屏東的萬安演習還與事前備受矚目、被暱稱「青蛙下蛋」的潮州傘兵實兵全裝跳傘是同一天，「萬安防空對上漢光空降」成話題。

    「清晨即演訓完畢！」，軍方強調，今年的空降反突襲作戰演訓的確與萬安演習同日，但當天清晨即會演訓完畢，與下午的萬安演習完全不衝突，但「巧合」確實罕見，連資深將領都坦言，從軍多年沒印象同天過。

    潮州地方民眾聞訊，除對到傘訓場一睹國軍戰力非屬管制時間感到開心外，還搞笑「青蛙下蛋能下一半？」、「不然要在C一三○機上待避嗎？」，更多人則指出這實在有夠逼真。

    同日情形雖罕見，但其實去年就曾重疊一天，不過因去年僅發放警報未管制而未受關注，不過，據悉今年的「巧合」應屬特意安排，除受俄烏戰爭及國家整體安全感受威脅，軍方結合屏縣府共同規劃配合漢光演習的實兵操演，讓整體演習更加逼真。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播