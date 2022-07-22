27日萬安演習 與漢光演習傘訓同天

今年萬安演習與漢光演習進行期間出現重疊，其中屏東的萬安防空演習與漢光空降演習竟是同一天。 （記者陳彥廷攝）

2022/07/22 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕萬安四十五號演習將於本月二十七日登場，竟與國防戰力最重要演訓的「漢光演習」同期，其中陸軍航空特戰指揮部的傘兵實兵實裝演訓更是同一天，民眾有的搞笑稱「傘兵在飛機內待避？」，但更多人則是直呼「太逼真！」。

軍方強調不衝突 清晨演訓完畢

萬安演習為軍民聯合防空演習的重要項目，由地方政府主導，軍方配合演練行政動員準備及區域內重要基礎建設安全防護作為，今年南部定於七月二十七日下午一點半至兩點舉行，屆時人車將進行管制。

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眼尖的民眾發現，七月二十五至二十八日的萬安演習，與全國年度最重要軍事防衛作戰漢光三十八號演習的實兵操演「衝堂」，其中屏東的萬安演習還與事前備受矚目、被暱稱「青蛙下蛋」的潮州傘兵實兵全裝跳傘是同一天，「萬安防空對上漢光空降」成話題。

「清晨即演訓完畢！」，軍方強調，今年的空降反突襲作戰演訓的確與萬安演習同日，但當天清晨即會演訓完畢，與下午的萬安演習完全不衝突，但「巧合」確實罕見，連資深將領都坦言，從軍多年沒印象同天過。

潮州地方民眾聞訊，除對到傘訓場一睹國軍戰力非屬管制時間感到開心外，還搞笑「青蛙下蛋能下一半？」、「不然要在C一三○機上待避嗎？」，更多人則指出這實在有夠逼真。

同日情形雖罕見，但其實去年就曾重疊一天，不過因去年僅發放警報未管制而未受關注，不過，據悉今年的「巧合」應屬特意安排，除受俄烏戰爭及國家整體安全感受威脅，軍方結合屏縣府共同規劃配合漢光演習的實兵操演，讓整體演習更加逼真。

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