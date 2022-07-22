北捷一天三起異常 影響逾千人

2022/07/22 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運昨天傳出三起異常，上午約七點板南線捷運府中站、江子翠站都出現問題，導致一千多位旅客被請下車、月台擠滿旅客，許多人抱怨「以為跨年」。下午五點多，文湖線中山國中站一部列車也無法自動出發，約一一○位旅客又被請下車。北捷表示，旅客若因異常中途提前出站或已進站卻不搭乘，可辦理退費。

北捷︰可辦理退費

昨天上午六點五十六分，北捷府中站往南港展覽館方向軌道電路訊號發生異常，列車因此採安全設計慢速通過，板南線因此調整列車班距，讓部分往永寧方向列車在江子翠或龍山寺折返載客。

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上午七點三分，江子翠站一班往南港展覽館方向列車也有異狀，旅客反映車上出現焦味，北捷行控中心依照SOP在江子翠站請車上約一千名旅客下車改搭下一班車，延誤約三分鐘。北捷表示，異常原因經維修人員初步檢視是列車煞車異常，列車當下以手動限制安全模式慢速行駛，詳細原因會在列車送回機廠後調查。板南線狀況直到上午九點三十分才排除，列車終於恢復正常營運。

下午五點三十七分，北捷文湖線又傳狀況，中山國中站往南港展覽館站方向月台一部列車因無法自動出發，行控中心依SOP請車上約一一○位旅客下車，延誤約二分三十秒。北捷表示，列車異常原因，將於收班後詳查。

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