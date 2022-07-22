法院判決 居民贏了// 苗縣府 應令坤輿停止開發掩埋場

坤輿科技公司在苗栗造橋開發垃圾掩埋場，台中高等行政法院昨判決，宣判居民勝訴，苗縣府應命令坤輿停止於十五處土地開發。 （民眾提供）

2022/07/22 05:30

〔記者張瑞楨、彭健禮／綜合報導〕苗栗縣造橋鄉掩埋場業者坤輿科技公司，昨凌晨突然進場，與反對的居民爆發流血衝突，立委洪申翰更指控坤輿派黑衣人打人。此案於去年間，由反坤輿自救會長陳清鑫等十位居民，以「受害人民」身分指控坤輿於山坡地開發面積逾兩公頃，苗縣府未要求環評就許可其試營運，台中高等行政法院昨上午做出判決，宣判居民勝訴，苗縣府應命令坤輿停止於十五處土地開發垃圾掩埋場。

山坡地開發逾兩公頃 應辦環評

苗縣環保局表示，將立即函文坤輿公司中止試運轉許可，後續再依判決理由及相關法規處置。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，苗縣府二○○二年同意坤輿申請一般事業廢棄物乙級廢棄物處理機構設置（俗稱垃圾掩埋場），之後，因地籍重測、辦理興辦事業計畫書變更申請、納入聯外道路等過程，此案延到前年（二○二○年）底，坤輿公司再向苗縣府申請試運轉，獲得縣府同意許可。

當地居民不服上述決定，以「受害人民」身分，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

居民聲明，納入聯外道路以及水泥建物、周遭土地（含地磅站）部分，垃圾掩埋場面積共計二萬○三九七平方公尺，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第廿八條第三款，申請開發位於山坡地面積達二公頃以上，應辦理環境影響評估，但在沒有環評之前，苗縣府即許可坤輿試營運。

台中高等行政法院指出，坤輿在向苗縣府申請許可時，沒有實施環評，也沒有檢具環境影響說明書送至苗縣府審查，即進行開發行為，苗縣府怠於職務，「疏未注意及此」，沒有依規定命坤輿公司實施環評，還認定開發面積為一．七九五八公頃，沒有必要辦理環評。依環評法第十四條第一項規定，苗栗縣府的許可應屬無效。全案仍可上訴最高行政法院。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法