「三峽三寶」 創意料理限定優惠

三峽舉辦「納涼三寶–茶、筍、蜜」創意料理活動，在地餐廳大廚端出的特色料理。（記者邱書昱攝）

2022/07/22 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽農會於七月廿八日到八月廿二日在三峽舉辦「納涼三寶–茶、筍、蜜」創意料理活動，集結三峽廿五家餐廳小吃、廿一位當地小農推出限定優惠，同時，只要透過三峽農會預定特色桌餐，就能享有折扣每桌一千元。新北市長侯友宜昨出席記者會，現場親手調配夏日檸檬薄荷Mojito，他笑說，夏日每天都會來杯三峽好茶。

新北市農業局長李玟介紹，三峽是新北市第二大行政區，三面環山、西北一隅面向大漢溪河谷平原，良好的地理位置和適宜的氣候，孕育出許多優良農產品，像是滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV「碧螺春」、深受歡迎的「蜜香紅茶」及大人小孩都為之瘋狂的「蜂蜜」。

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三峽農會總幹事張永巨邀請民眾來品嘗納涼三寶，尤其三峽綠竹筍更奪下今年新北、台北、基隆、桃園及苗栗的綠竹筍評鑑比賽冠軍，加上現在是產季，值得大家來遊玩品嘗。。

記者會中也邀請在地餐廳大廚，利用三峽納涼三寶的食材做出的料理。主打蔬食的台北呷米蔬食餐廳執行長王淑珍及主廚，在記者會現場端出「梨仔筍燉飯、蜜香紅茶布蕾、蜂蜜薄荷冰沙」更邀請侯友宜來親自調配。

侯友宜說，最近天氣炎熱，跑行程的時候都在想要吃點爽口、舒服的食物，因此推薦三峽的好茶、清爽的竹筍，而三峽的三寶是獲得許多評鑑頭獎，這次主辦方結合實體及網路公同促銷，只要帶著手機就能輕鬆玩透透。

新北市三峽農會於七月廿八日到八月廿二日在三峽舉辦「納涼三寶–茶、筍、蜜」創意料理活動。（記者邱書昱攝）

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