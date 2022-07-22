逾18歲民眾需出國工作 可打第四劑

全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢

2022/07/22 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布，今天起開放因工作需求出國的十八歲以上民眾接種武漢肺炎疫苗第二次追加劑、也就是俗稱的第四劑，並應與第三劑間隔五個月以上。另，公費快篩的發放也從七月底延長到八月底。

指揮官王必勝說明，目前國內已開放醫護、五十歲以上民眾、長照機構住民、十八歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，以及機場港埠、居家檢疫相關工作人員、航空機組員、船員、機構與社福照護系統相關工作人員，可接種武肺疫苗第二次追加劑，今起再開放因工作需求出國的十八歲以上民眾可接種。

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王必勝提醒，此類民眾前往接種時除需攜帶健保卡、武肺疫苗接種紀錄卡外，還要攜帶邀請單位的邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明三項擇一，並且攜帶機票供核對身分，才能接種。

機構住民陽性率從5％降至1.8％

指揮中心昨天也宣布，延長各類型住宿式及社區式照顧機構定期公費快篩措施。指揮官王必勝表示，全國住宿式機構近一個月來住民篩檢陽性率已從五％降至一．八％，工作人員陽性率也從二．七％下降到一．二％，但考量機構內多是高齡長者，公費快篩發放及相關檢疫措施將從七月底延長到八月底。

公費快篩發放延長到8月底

指揮中心補充，公費試劑配送數量以服務對象每人每週兩劑及工作人員每人每週一劑估算，將直接配送兩個月份數量至機構，初估共約三百九十萬劑、供給約廿七．七萬人。

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