苗栗勝興車站周邊 爭設污水處理設施

2022/07/21 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉為國際慢城，其舊山線鐵道歷史文化更為鄉內觀光核心，不過勝興車站周邊區域無污水下水道系統，居民商家及觀光遊客產生的污水排入鄰近西湖溪支流，影響水質也散發臭味。鄉公所推動水環境改善計畫，向中央爭取經費改善，以利永續觀光發展。

三義鄉為知名木雕工藝重鎮，也擁有豐富的舊山線鐵道歷史文化，於二○一六年獲國際慢城認證城市，加上縣府推行全國首創的鐵道自行車，成為熱門觀光旅遊之地。

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其中，勝興車站周邊餐廳、商家林立，假日人聲鼎沸，但因當地無污水下水道系統，居民商家及觀光遊客產生的污水排入鄰近西湖溪支流，影響水質也散發臭味。

「若久沒下雨，氣味真的不好聞！」鄉民代表會副主席王文成說，尤其去年降雨少，確實使得遊客觀感不佳，加上溝渠水直接排入西湖溪上游支流，也影響水質。

鄉公所指出，勝興車站周邊排水為早年設置，隨著觀光發展已不敷使用需求，經委請工程顧問公司規劃，擬新設污水處理設施、污水截流設施及污水截流管，將污水或排水就地處理，以免直接排入西湖溪支流。

公所表示，估算整體計畫總經費一千六百七十萬元，已提報水利署二河局評審中，公所也期盼能早日獲得核定，改善勝興車站周邊污水處理，以利觀光永續發展。

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