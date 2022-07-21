新北幼兒莫德納疫苗 第1期今起接種

新北市即日起施打幼兒第一劑莫德納疫苗，圖為日前五歲到十一歲兒童的施打情形。 （記者周湘芸攝）

2022/07/21 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府表示，六個月至五歲幼兒的第一劑莫德納疫苗分成兩期施打，第一期從今天起至二十四日接種，二十一日只有在亞東、雙和、新北市立聯合醫院三重院區、慈濟、淡水馬偕及恩主公六家醫院開設疫苗專診服務，二十二日起再加入二四八家醫療院所、二十九區衛生所、中和環球購物中心接種站。

橫跨週六日 已有8485人預約

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市獲中央配發二．二萬劑的六個月至五歲幼兒的第一劑莫德納疫苗，截至昨天已有八四八五人完成預約，考量家長週一到週五要上班，因此安排橫跨週六日的時間，方便家長帶小朋友接種；場地部分除了醫療院所之外，二十二日到二十四日在全市二四八家醫療院所、二十九區衛生所、中和環球購物中心加開接種站。

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第二期預約 今起開放登記

衛生局指出，六個月至五歲幼兒的第一劑莫德納疫苗第二期施打作業，從七月二十一日到二十六日的每天上午九點到晚上九點，上網到「新北COVID-19疫苗接種預約系統」登記，第二期訂七月二十八日至三十一日接種，第二期的接種站還有林口三井Outlet、鶯歌南靖市民活動中心，皆為室內空間且開設空調，採預約施打，在等待流程及動線出入都已做好規劃。

新北市長侯友宜表示，看到美國、日本、南韓受到BA.4、BA.5的影響，七天的平均確診數已微幅上升，台灣未來也可能面臨同樣情形，雖然中央的防疫政策逐漸鬆綁，但民眾仍要做好防疫，切勿鬆懈。

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