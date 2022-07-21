為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北幼兒莫德納疫苗 第1期今起接種

    新北市即日起施打幼兒第一劑莫德納疫苗，圖為日前五歲到十一歲兒童的施打情形。 （記者周湘芸攝）

    新北市即日起施打幼兒第一劑莫德納疫苗，圖為日前五歲到十一歲兒童的施打情形。 （記者周湘芸攝）

    2022/07/21 05:30

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府表示，六個月至五歲幼兒的第一劑莫德納疫苗分成兩期施打，第一期從今天起至二十四日接種，二十一日只有在亞東、雙和、新北市立聯合醫院三重院區、慈濟、淡水馬偕及恩主公六家醫院開設疫苗專診服務，二十二日起再加入二四八家醫療院所、二十九區衛生所、中和環球購物中心接種站。

    橫跨週六日 已有8485人預約

    新北市衛生局長陳潤秋表示，新北市獲中央配發二．二萬劑的六個月至五歲幼兒的第一劑莫德納疫苗，截至昨天已有八四八五人完成預約，考量家長週一到週五要上班，因此安排橫跨週六日的時間，方便家長帶小朋友接種；場地部分除了醫療院所之外，二十二日到二十四日在全市二四八家醫療院所、二十九區衛生所、中和環球購物中心加開接種站。

    第二期預約 今起開放登記

    衛生局指出，六個月至五歲幼兒的第一劑莫德納疫苗第二期施打作業，從七月二十一日到二十六日的每天上午九點到晚上九點，上網到「新北COVID-19疫苗接種預約系統」登記，第二期訂七月二十八日至三十一日接種，第二期的接種站還有林口三井Outlet、鶯歌南靖市民活動中心，皆為室內空間且開設空調，採預約施打，在等待流程及動線出入都已做好規劃。

    新北市長侯友宜表示，看到美國、日本、南韓受到BA.4、BA.5的影響，七天的平均確診數已微幅上升，台灣未來也可能面臨同樣情形，雖然中央的防疫政策逐漸鬆綁，但民眾仍要做好防疫，切勿鬆懈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播