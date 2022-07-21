撿金寶螺除害 5公斤換100元禮券

關山鎮公所為了降低水稻田用藥問題，祭出收集活體金寶螺或卵就能換取禮券的除害活動。（記者陳賢義攝）

2022/07/21 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕關山鎮公所為了降低水稻田用藥問題，鼓勵全民來撿拾金寶螺，祭出收集活體金寶螺或卵就能換取禮券，除害活動從廿五日至八月卅一日止，每撿拾五公斤即可兌換百元禮券一張。

專吃水稻秧苗 農民苦不堪言

池上青農魏瑞廷說，金寶螺易造成秧苗危害時期在插秧後一至二週，秧苗屬於稚嫩期，金寶螺會啃食嫩葉，造成農田缺角，必須花費人工補植，現今農村從業人員老化，找尋秧苗補植工人不易，若不補植易造成糧食短收，以他過去經驗為例，若插秧後不進行金寶螺防除，一個晚上能將一分地的秧苗啃食殆盡，特別是夜間氣候涼爽，啃食速度更是加倍，對於許多農民是苦不堪言。

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林姓農民表示，往年在插秧後水田就發生不少金寶螺危害的情況，很短的時間就啃食秧苗影響水稻生長。農民無奈只得又噴、又灑除螺藥劑，但今年有農民發現數量明顯減少，經觀察研判可能插秧後都遇到高溫，讓金寶螺也不利存活。

收集活體金寶螺或卵就能兌換

金寶螺問題困擾稻農多年，每到插秧季節，就會從土壤裡現身，專吃秧苗嫩葉，雖有防治藥劑，金寶螺會跑進排水溝、躲進土裡，因繁殖力旺盛，連帶影響泥鰍、蝸牛、田螺等生物在田間的生存空間。關山鎮公所為了降低用藥問題，近年來鼓勵全民來撿拾金寶螺，祭出收集活體金寶螺或卵就能換取禮券。

金寶螺外觀與田螺相似，但體型可達田螺的廿倍。食性甚雜，孵化後稍長即開始嚙食水田或溝渠內的植物，尤其在水稻生育初期取食水稻秧苗，易造成水稻產量的損失，並增加稻苗的補植成本及金寶螺的防治成本，導致農民收益的降低。

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