雙城論壇 視訊1小時竟花95萬

2022/07/21 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府前天舉辦「二○二二台北上海城市論壇」，台北市議會曾下但書，「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，市府仍秘密籌備；議會昨召開定期大會，議員梁文傑痛批市府把議會當屁，揚言退回預算不要審；議員簡舒培更爆料，雙城論壇僅視訊舉辦一小時，花費高達九十五萬元，每分鐘花一．五萬元，全是人民血汗錢，只為給老共搭建統戰舞台。

議長陳錦祥裁示，市府在下週三前來函說明為何不遵守議會決議。台北市主計處長鄭瑞成回應，將請秘書處的會計室同仁，把清單送到議會參考，也將說明市府認為窒礙難行的地方。

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議員批全是人民血汗錢

梁文傑指出，根據《預算法》第五十二條，除非議會所下的但書或附帶決議在法律上不允許，否則市府必須遵守，今年一月初議會有下但書，若舉辦雙城論壇時，共機持續擾台便不得動支預算，如今市府仍舉辦，以視訊方式還花九十五萬元，據議會所下的決議，市府不得進行預算核銷，若不遵守就是當但書和附帶決議是放屁。

梁文傑強調，應遵守多年來審查預算的原則，否則議會幹嘛審預算，希望所有局處能明白，不是台北市長柯文哲硬拗就能過得了關，現在將審明年預算，若市府不遵守，議會何苦花時間討論，預算書也不用送來審，全都退回。

簡舒培痛批，市府未經過程序報來議會說明動支，至今沒收到市府覆議，完全不尊重議會，預算花得莫名其妙，一小時的視訊花九十五萬，一分鐘一．五萬公帑，開什麼玩笑，全是人民血汗錢，她無法接受。

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