通學步道計畫推手 朱國良獲師鐸獎

加昌國小美術老師朱國良獲今年師鐸獎，圖為在高雄市兒童藝術季創作的作品「小木偶」。（朱國良提供）

2022/07/21 05:30

加昌國小任美術老師26年 幫弱勢孩子建立自信、找到天賦

〔記者許麗娟／高雄報導〕在楠梓區加昌國小任教廿六年的美術老師朱國良，獲得今年教育部師鐸獎殊榮，他不僅是「高雄市通學步道計畫」的重要推手，也幫助弱勢孩子建立自信找到天賦，有趣的是，朱國良曾是藝人昆凌的美術老師。

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五十四歲朱國良從小立志當畫家、藝術家，而不是當老師，沒想到在加昌國小當美術老師一教就是廿六個年頭，還因此拿到師鐸獎，他謙虛表示，很多老師都做得很好。

建議圍牆公共藝術化 呈現名畫家壁畫

朱國良一直想打破「美術不是主科」的偏見，因為藝術是可以陪伴一輩子的專長，所以加昌國小雖然沒有美術班，但在他的帶領下，一直與藝術有很密切的結合。

朱國良說，二十多年前學校一座擋土牆因九二一大地震欲拆建，當時的校長林福建詢問他的想法，他建議讓圍牆公共藝術化，以馬賽克拼貼的方式表現出六幅畢卡索、格爾尼卡、馬諦斯等畫家的壁畫，這項成功之作，成了高雄市通學步道的起源，後續許多學校也建構不同特色的通學步道。

學生藝術領域表現優 還教過藝人昆凌

朱國良執教的學生，有不少人在全國藝術領域比賽拿到大獎，包括書法家、魔術師和畫家等，也曾教過周杰倫的妻子昆凌；朱國良說，昆凌的爸爸當時在加昌國小擔任社團的美語老師，昆凌自小在學校就是明星人物，她的美術表現很不錯。

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