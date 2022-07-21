陳吉仲：8月蛋價有機會回穩

2022/07/21 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雞蛋價格昨天起每台斤再漲兩元，農委會主委陳吉仲在雲林勘查農業損失時表示，他從未說過雞蛋不會再漲價，而是說蛋農如果虧錢就不會持續提供雞蛋給市場，這波雞蛋價格漲兩元，主要是反映國際飼料價格上漲，但國際玉米價格已經下跌，雞蛋價八月有回穩的趨勢。

目前批發市場每台斤漲2元

陳吉仲表示，目前雞蛋批發市場每台斤漲了兩元，主要因前幾個禮拜飼料成本上漲，而他從來沒說過蛋價不會再漲，而是說農民要有利潤才會生產，如果受損，就不會持續提供農產品給消費者。農委會尊重市場機制，目前雞蛋總數沒有問題，但因短暫的人口移動因素，會透過調度來滿足市場需求，價格是由市場機制所決定。

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反映國際飼料價格上漲所致

陳吉仲指出，蛋價漲兩元有三個原因，第一是因疫情紓緩，使餐廳對蛋的需求增加，特別是中南部的需求更大，以前我們是把蛋往北部調，最近則是調了七千箱約一百四十萬顆蛋到屏東或台東、花蓮，連小琉球都調了幾百箱，主要就是旅遊需求。其次就是飼料價格在前幾個禮拜上漲，最後就是氣溫太熱，雞的產蛋率下降。

國際玉米、黃豆價格已下跌

陳吉仲表示，目前應是蛋價高峰，八月應有回穩的趨勢，因為目前所掌握到的玉米及黃豆到岸價格已開始下跌，目前雞蛋日供應量兩千兩百多萬顆，總數沒有問題。

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