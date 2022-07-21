《雲林》古坑文旦雨損 陳吉仲︰啟動四方會勘

農委會主委陳吉仲（中）昨日到雲林古坑了解文旦、柳丁受災情形。（記者詹士弘攝）

2022/07/21 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕三月霪雨重創雲林縣的文旦、柳丁、茂谷柑等柑橘類水果生產，農委會主委陳吉仲昨天在立委劉建國邀請下，至雲林古坑會勘相關作物損失狀況，發現古坑部分文旦園結果率偏低，損失在三成以上，將啟動四方會勘，如確定逾兩成，會公告啟動天然災害現金救助；另柑橘類作物各果園損失狀況落差大，有些損失三成以上，有些甚至還豐收，建議延至八月再來看看。

要求農改場、農糧署與公所儘快勘定

陳吉仲表示，南投縣柑橘類水果已符合天然災害現金救助標準，古坑與南投只是一線之隔，且文旦下個月就會陸續採收，所以針對文旦進行會勘，目前了解斗六的文旦損失相對輕微，古坑比較嚴重，改良場及農糧署會儘快與前古坑鄉長林慧如了解當地損失狀況，以確定實際損失。

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柑橘類損失落差大 延至8月再看

陳吉仲強調，損失如果超過兩成，就是要讓大家拿到災害現金救助，就目前了解，古坑的柳丁或茂谷柑，有些果園受損達三到五成，但有些沒有受損，平均損失約五到十%。由於柑橘類距離採收還有幾個月，農委會將持續關注，只要農民損失逾廿%，會比照文旦處理。

劉建國肯定主委二度前來助果農

劉建國表示，確實有很多果園傳出損失，但整體受損狀況是否達到標準，還是得依法來認定，主委二度來雲林，就是希望了解整體災情，並願意積極幫助果農。

雲林縣府表示，五月初即接獲農民反映柳丁及茂谷柑因三月霪雨受損嚴重，當時生理性落果已開始產生，縣府也邀集改良場及農試所等相關單位二次會勘，其中椪柑受損達廿%，建議農委會進行現金救助，農委會也已經公告，其餘柑橘類還在爭取救助中。

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