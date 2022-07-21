宜蘭》檢驗候選人 應釐清事件本質

2022/07/21 05:30

記者游明金／特稿

宜蘭縣藍、綠陣營，最近都在街頭立起看板，國民黨攻擊江聰淵盜採砂石被判刑，民進黨回擊林姿妙貪污被聲押。候選人需要被檢驗，也無從迴避，看板豎立是認知作戰，要達到摧毀對方人格特質的目的；但兩起事件，涉案時間、身分與重大程度等本質，仍有不同。

藍、綠陣營對於看板內容，都作了取巧設計；國民黨以斗大字體指控江聰淵盜採砂石，判刑坐牢，避而不談這已是廿五年前的陳年舊案，僅印了小小字的八十七年判決字號；對內容也略而不提，讓人感覺江惡性重大，這是標準的選舉操作手法。

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「盜採」事件發生在一九九七年，江聰淵是營造公司負責人，承包頭城鎮公鎮雨水下水道工程，被檢舉盜挖保安林地砂石，鋪平施工道路，鎮公所發函證明並無盜挖，但不被法官採信。

縱使如此，法官還是在判決書替江聰淵說話，稱江等人竊取砂石，僅在鋪平施工道路並非盜賣，情節非重；最後兩工人僅被判處罰金五千元，江被判刑三個月，但江因拒不認罪，堅持清白，法官未給緩刑，也無易科罰金，所以就坐牢了，判三個月坐牢的案例並不多見。

民進黨掛起「林姿妙官邸被搜查，貪污被聲押」的看板；林姿妙的案件還在偵查中，尚未起訴判刑，聲押未成以八十萬元交保，綠營也是刻意不提，只強調搜索與聲押過程都是事實，這也是操弄文字遊戲的手段。

林姿妙涉嫌貪污、財產來源不明等罪，具體內容還在偵查無從推斷；至於江聰淵所謂的「盜採砂石」，法官已說明並非「盜賣」，僅是為鋪平施工道路。兩候選人各有官司，但是對於涉案時的身分、案件重大程度、圖利情節等，民眾應探究釐清，不宜以訛傳訛，人云亦云。

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