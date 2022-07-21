《南投》搭國旅住宿優惠 來日月潭區「尋味」

日月潭暑假推出部落「尋味」之旅，遊客可住在潭區，再前往信義鄉部落體驗馬告香水DIY遊程。（記者劉濱銓攝）

2022/07/21 05:30

日管處八月起推信義鄉部落精緻遊程 團費下殺五六折 每人最低九百元

〔記者劉濱銓／南投報導〕放暑假加上加上疫情趨緩，日月潭近期遊客回流，日月潭風景區管理處昨宣布，八月將推出信義鄉部落巨人香氛「尋味」之旅，提供馬告香水DIY、布農木巨人導覽，以及八部合音、射箭體驗、風味餐等，讓遊客住在日月潭，就能探訪潭區後山，體驗部落文化，遊程走精緻路線，並享有日管處補助，團費下殺五六折，每人最低只要九百元，藉此讓遊客感受不一樣 的日月潭。

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日管處表示，八月推出的「尋味」首發團，就是搭上七月十五日開跑的國旅住宿優惠，遊客可住在潭區飯店，再選擇喜歡的部落旅遊，遊程有布農木巨人說故事、馬告香水DIY，以及聽獵人、苦茶說故事等，體驗原民狩獵文化與蔬食餐飲。

可住潭區飯店 造訪後山部落

首發團每週六、日出 團，八人才成行，上限十二人，走小眾精緻路線，每團還有補助，折扣下殺五六折，像木巨人之旅原價一千六百元，首發只要九百元；馬告香水體驗遊程，原價二千九百元，首發也只要一千七百元，盼透過團費優惠，讓遊客體驗小而美的日月潭部落旅遊，詳情可上網https://reurl.cc/M0YvR4。

木巨人說故事、馬告香水體驗

受理日月潭部落旅遊首發團的力麗觀光表示，日月潭除了湖光山色，後山的部落文化更讓人驚豔，透過日管處的輔導與行銷，馬告香水體驗大受好評，木巨人更是網美景點，只要出團日前三天就可報名，可另外搭配部落接駁車，方便景點往返。

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