教育人員犯內亂、外患罪、貪污、性侵判決確定 直接解聘或免職

行政院預定在今天召開的院會通過修正「任用條例部分條文修正草案」，明定教師若有犯內亂、外患罪、貪污行為或性侵害等罪而經法院判決確定者，學校直接予以解聘或免職，無須報准。（資料照）

2022/07/21 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕為營造安全校園環境，加速淘汰不適任教師，行政院預定在今天召開的院會通過「教育人員任用條例部分條文修正草案」，明定教師若有犯內亂、外患罪、貪污行為或性侵害等罪而經法院判決確定者，學校經查證屬實即應直接予以解聘或免職，無須依現行規定報請教育主管機關核准。

政院今召開院會通過修正草案

現行「教育人員任用條例」第三十一條明定 ，曾犯內亂、外患罪；曾服公務，因貪污瀆職以及曾犯性侵害等罪行，經有罪判決確定者，不得為教育人員；其已任用者，應報請主管教育行政機關核准後，予以解聘或免職。

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無須報主管教育機關核准

教育部昨表示，為加速不適任教育人員的處理程序，這次修法增訂免報主管教育行政機關核准予以解聘或免職的事由，即若有犯內亂、外患罪、貪污行為或「性侵害犯罪防治法」第二條第一項所定之罪而經法院判決確定者，服務單位應無審酌的空間，明定該等情形經查證屬實即應予以解聘或免職，無須報主管教育行政機關核准。

行政院預定在今天召開院會，由院長蘇貞昌主持，預定討論並通過「教育人員任用條例部分條文修正草案」。

教育部表示，為營造安全校園環境，避免不適任教育人員於校園任職，因此修正「教育人員任用條例」中有關教育人員解聘、免職以及消極資格的規範，並參酌「教師法」第二十條規定，增訂任用機關於任用教育人員前，應查詢其有無依法不得被任用的情事，以及若為已任用者則應定期查詢的相關規定。

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