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    本土+26943、死亡+57／確診數較上週三下降近10％

    指揮中心昨公布新增二萬六九四三例、死亡五十七例，均較前一天略增，中重症增一○二例，但確診仍較上週三下降九．七％（指揮中心提供）

    指揮中心昨公布新增二萬六九四三例、死亡五十七例，均較前一天略增，中重症增一○二例，但確診仍較上週三下降九．七％（指揮中心提供）

    2022/07/21 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎昨新增二萬六九四三例、死亡五十七例，均較前一天略增，中重症增一○二例，但確診仍較上週三下降九．七％，指揮中心疫情監測組長周志浩表示，整體趨勢仍往下降。外界關注Omicron亞型變異株BA.4、BA.5將再起一波疫情，疫情指揮中心指揮官王必勝坦言，屆時「有可能」單日超過四萬例。

    昨新增本土個案分布以新北市四六一四例最多，其次台中市三四一五例、桃園市三○○四例、台北市二七五一例、高雄市二七○三例，再來台南市一九七九例、彰化縣一二三六例，其餘縣市低於千例。另外，昨境外移入新增二五三例。

    新增中重症一○二例含五十三例中症、四十九例重症，無再增特殊個案。死亡新增五十七例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，五十四例具慢性病史、卅七例未打滿三劑疫苗，最年輕是四十多歲女性，有風濕免疫疾病史，使用免疫抑制劑，未曾打疫苗，數日咳嗽、呼吸喘未就醫，七月十七日在家中昏迷送醫無呼吸，急診篩檢新冠陽性，死因為肺炎併呼吸衰竭。

    另外，首例未出國也未接觸入境者的BA.5本土社區感染病例、北部廿多歲女性，其父母也確診，但羅一鈞昨指出，其父母檢驗Ct值廿九．八、卅二．四偏高，病毒量低無法定序，無法確認是否也感染BA.5，但從家庭群聚、流行病學分析，仍高度懷疑是一起BA.5群聚。

    BA.4、BA.5入侵社區

    「有可能」單日破4萬例

    被問及BA.4、BA.5入侵社區疫情再起是否飆破四萬例，王必勝說「有可能」，但還是要看實際狀況才能印證，並提及各國疫情再起差別大，有些上升曲線陡峭，有些還好，會持續觀察，除確診數外，更關心後續死亡率與重症率。

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