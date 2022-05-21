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    首頁　>　生活

    竹市社區篩檢站 增開六、日時段

    2022/05/21 05:30

    〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診疫情，新竹市社區篩檢站（武陵路三號）限定服務「快篩陽性者」，並從廿一、廿二日起加開週六、週日上午九點到十二點時段。

    限定服務「快篩陽性者」

    中正市場疫苗施打站下週持續開設，有需求的民眾可預約：https：//vax.hccg.gov.tw/。

    另有廿七間診所提供兒童莫德納疫苗注射服務：https：//reurl.cc/g24ngN，有需要可先電話預約或電洽：03-5320900諮詢。

    針對新竹縣昨天傳出某養護中心有一百多人確診；縣府衛生局表示，經PCR採檢，機構內目前共一百九十人確診，全數就地隔離治療。

    竹縣25日起 5到11歲校園接種BNT

    新竹縣廿五日起將陸續規劃五到十一歲兒童在校園集中分流接種BNT疫苗，未能在校園接種，也可由家長陪同至合約醫療院所預約接種。廿三日到廿七日各衛生所持續開設多場次接種莫德納疫苗；成人BNT疫苗自廿三日起開放。

    新竹縣社區免費篩檢站每日上午九點到十二在新仁醫院，每日上午十一點到下午二點湖口仁慈醫院，每日晚上六點到九點在竹北大安醫院、新仁醫院、竹東台北榮總新竹分院的急診室外。（相關新聞刊A3）

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