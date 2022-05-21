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    越夜越美麗 碧潭水舞今換新曲

    新北市「碧潭水舞光影秀」，二十一日起推出第二波的嶄新曲目《浪漫水岸》及《初夏趣遊》。（新北市觀光旅遊局提供）

    新北市「碧潭水舞光影秀」，二十一日起推出第二波的嶄新曲目《浪漫水岸》及《初夏趣遊》。（新北市觀光旅遊局提供）

    2022/05/21 05:30

    〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕新北市「碧潭水舞光影秀」（見圖，新北市觀光旅遊局提供），今天（二十一日）起推出第二波的嶄新曲目《浪漫水岸》及《初夏趣遊》，呈現碧潭的浪漫藝術元素、自然景緻，因應日落時間變晚也調整演出時段，今天起至六月十九日改為每晚六點半至八點半，每半小時演出一次，晚上八點四十五分是最後一場表演，有二首各四分半鐘的曲目交錯演出。

    日落時間變晚 調整演出時段

    市府觀光旅遊局表示，碧潭水舞光影秀從四月二十三日登場，今天起的第二波曲目《浪漫水岸》，結合碧潭的藝術元素及在地自然景緻，編織充滿愛與歡樂的小劇場，愛神邱比特追逐從水面躍出的香魚，俏皮可愛的月兔也前來助陣，還有天鵝水中嬉戲、和美山飛舞的螢火蟲等情境；《初夏趣遊》是碧潭帶給人們放鬆心靈的休閒時光，家人好友相聚在碧潭遛寵物、騎自行車、划立槳、搭乘天鵝船等，透過各種休閒活動，傳達在碧潭的休閒幸福感。

    幸福水漾公園 百日草逐漸綻放

    另外，位於新北大都會公園內的幸福水漾公園，奼紫嫣紅的百日草正逐漸綻放，面積達一公頃多的百日草花海預計五月底起浪漫登場，市府邀請民眾賞花、感受「幸福泡泡」。

    高灘處表表示，開車或騎車的民眾可從新莊堤外道往重新橋方向，進入重新橋南側停車場，再步行約十分鐘即可抵達；也可從三重區的疏洪東路一段，經十四號越堤道到河濱公園，往幸福水漾停車場或重新橋南、北側停車場方向；蘆洲、五股區可從疏洪西路，經由十五號越堤道進入重新橋南側停車場，步行約十分鐘到達；搭乘大眾運輸在機場捷運A2三重站下車，步行到新北大都會公園，往重新市集的方向。

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