新北逾7成學校 下週改採線上教學

2022/05/21 05:30

〔記者何玉華、周湘芸、林欣漢／新北報導〕新北市有七個行政區的九成以上學校，前天決議從二十三日起停課一週，由於台北、基隆市皆宣布全面停課一週，包括汐止、新店等行政區的家長抗議未列入停課範圍；新北市教育局長張明文表示，截至昨天已有七成多的學校從二十三日起暫停實體課程，改為居家線上教學一週，人口密集的都會區學校都已停課，偏鄉學校仍維持實體上課。

教局︰都會、偏鄉疫情狀況不同

教育局副局長劉明超在防疫說明會指出，新北市幅員廣大，都會區、偏鄉區的教學環境及疫情狀況並不相同，無法一概而論，因此授權各校彈性決定停課與否，這也考量各校的師資人力、家庭照顧的情形不同，只要學校決定了，教育局都會尊重學校的作法。針對幼兒園未列入停課範圍？劉明超說，依中央規定，幼兒園只要有一例快篩陽或PCR陽性，全班就暫停實體授課三天。

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市議員蘇泓欽昨天質詢，關切新北市的停課措施已引發家長及學生的諸多抱怨，張明文答覆說，新北市各級學校停課標準是依據教育部的指引，因地、因校制宜而彈性授權給各校自行決定，因為中央預告下週是疫情高峰期，各校昨天陸續開會，統計後全市有七成多的學校從二十三日起停止實體課程五天，都是在人口密集的都會區學校，對於有照顧需求的孩子，學校仍在早上八點到下午四點提供基本照顧。

淡水區的淡江大學昨宣布，即日起實施全校遠距教學至學期末，考試、畢展、會議、活動等仍可實體舉行，畢業典禮學生可自由參加。

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