台中公幼跟進暫停實體課 私幼彈性

2022/05/21 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續發燒，台中市廿日增七一四四人確診，因應疫情升溫，台中市長盧秀燕昨再宣佈全市公幼自廿三日到廿七日暫停實體課程一週，因私幼部份未能一體適用停課，民怨再起，多名議員怒批市府看網路風向決策「三日三變」，讓家長無所適從；教育局長楊振昇強調，均經審慎評估下致力決策「接地氣」，各界意見會列市府微調政策參考。

議員批停課決策「三日三變」

台中市確診數增加，盧秀燕繼宣布國小、國中、高中從廿三日到廿七日暫停實體課程，實施一週遠距教學，因為幼兒園未能同步停實體課，家長罵翻天，昨日盧秀燕再宣佈，考量幼兒園學生多尚未接種疫苗以及兼顧公立學校一致性，台中市公幼下週也暫停實體課程一週；至於私幼部份，業者可與家長溝通是否停課或彈性提供教保服務。

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不過，市府僅讓公幼停課，讓私幼家長不滿被放生，市議會教育文化委員會多名議員抨擊市府停課決策竟三日三變，民進黨團總召江肇國、副總召王立任及議員賴佳微均認為，疫情發燒已有一段時日，去年全國均有過全面停課的經驗，停課決策竟淪看網路風向決策。

議員李中、陳淑華也強調，停課標準應一致讓家長有所依循；教委會召集人陳廷秀也直言，行政首長決策必須自行承擔責任，相關決策一定要週延才不會讓大家手忙腳亂。

教局︰審慎評估參考各界意見

教育局及新聞局長鄭照新則另指出，台中市相關作法與六都一致，有學生確診就全班停課三天，學校未停課也均會要求落實防疫措施，未來持續滾動調整。

此外，昨日傳出有護理師反映醫院未給醫護人員公費快篩，讓他們要自費快篩，台中市衛生局副局長邱惠慈指出，醫護人員是防疫最重要資產，政府也訂有公費篩檢機制，會了解並加強輔導醫院提供安全職場防疫作為。

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