屏東可可產業升級 全台首間加工室啟用

屏東縣南國天物運銷合作社成立全台首間「可可農產加工室」昨天揭牌。（記者陳彥廷攝）

2022/05/21 05:30

內埔南國天物運銷合作社農民投資設立 潘孟安允盤整資源 將產業發揚光大

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣可可產業發展邁向新的里程碑，全台首間「可可農產加工室」昨天啟用，縣長潘孟安說，屏東可可曾令ICA主席Martin Christy驚豔，打響國際知名度，透過加工室的啟用，將促進屏東可可產業升級，更具市場競爭力。

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加工室獲政府補助及輔導

屏東縣可可種植面積約三百公頃，今年產量上看一萬兩千噸，內埔鄉南國天物運銷合作社有三十五戶契作農民，為解決各自獨立集貨及加工巧克力問題，投資設立加工室，並獲政府補助及輔導，昨天由縣長潘孟安、行院院農委會水土保持局局長李鎮洋及該合作社理事長邱濬宇等人共同主持啟用典禮。

潘孟安說，屏東氣候適宜，是絕佳的可可生產地，但可可的烘焙、發酵、去殼等繁瑣工法，缺一就會走味，在可可農鍥而不捨下，順利與國際接軌，從綠金變黑金，透過合作社及加工室的運作模式，過往可可農最擔心的烘焙過程及自然曝曬易導致品質不穩定的情形，終於獲得解決，並進一步從慣行農法轉型成精緻農業。

今年預計收購250噸至300噸

合作社主席邱濬宇說，可可後續繁重的加工過程由加工室來研製，風味及工序等都不斷精進，讓農民無後顧之憂，安心種植，今年預計收購二百五十噸至三百噸，現已收達一百噸，滿足農民穩定被收購的需求，有助於穩定價格及產量，目前每公斤二十元，未來一年最多可收購五百噸。

潘孟安感謝水保局的補助及輔導，屏東可可產業現狀大多是農民自行開發，或許已有標準化及規格化，但不一定是市場化，南國天物合作社集結農友創造共同品牌，利於團體行銷，縣府將進行資源盤整，把屏東可可發揚光大。

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