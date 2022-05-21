鳳梨釋迦理賠金額 農民鳴不平

台東縣議會議長吳秀華（中）與台東縣農會所帶領農民進行陳情意見說明及交流。（記者陳賢義攝）

2022/05/21 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕爭取鳳梨釋迦保險權益台東縣農會理事長楊招信等人，昨偕百位農民前往台東縣議會陳情；楊招信表示，日前農委會主委陳吉仲到台東宣布理賠金額約一．一億元，但檢視保險理賠資料時卻發生卑南鄉及台東市果農所獲得的理賠與縣內其他鄉鎮所獲得的理賠金額落差非常大，造成農民困惑與不滿。

指東市、卑南與其他鄉鎮落差大

楊招信上午在台東地區農會總幹事李建通、台東縣地區農會青農協會會長李政寬的陪同下，引領百位農民前往縣議會陳情爭取鳳梨釋迦保險權益，由議長吳秀華及郭宗益、陳銘風等議員一起接受陳情書，隨後進行意見說明及交流。

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楊招信表示，去年中國以介殼蟲為由，片面終止台東釋迦銷往大陸，導致釋迦銷路受阻，再加上風災等氣候因素影響，農民權益受損，中央為配合拓展鳳梨釋迦內需市場策略並穩定農民收入，農委會於去年十月推出保障農民種植生產成本的新型態台東鳳梨釋迦「成本型」保險，農民投保相當踴躍，日前陳吉仲也到台東宣布理賠金額約一．一億元，但檢視保險理賠資料時卻發生卑南鄉及台東市果農所獲得的理賠與縣內其他鄉鎮所獲得的理賠金額落差非常大，造成農民困惑與不滿。

吳秀華表示，鳳梨釋迦是台東縣農民重要的收入來源，農民都相當辛苦，不能因為政治等因素就受到牽累，好不容易辛苦收成卻又擔心銷路，現在又因為保險理賠出現落差讓農民很無奈、也很不滿意，希望中央能再次公正審核以符合農民權益，也希望能健全理賠標準與基準不要讓農民覺得理賠不公平的情況發生。縣議會與縣府、縣農會將要求農委會對這次不合理的保險理賠，應重新公正審核以符合所謂「成本型」保險精神並保障農民權益。

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