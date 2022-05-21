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    疫情擋不住 台南558對新人520結婚

    吳宥余（左）和太太馬淨薇（中）在新營戶政所甜蜜的辦妥登記結婚，吳父、市府秘書處秘書吳樹南（右），特地到場為新人祝福。 （記者楊金城攝）

    吳宥余（左）和太太馬淨薇（中）在新營戶政所甜蜜的辦妥登記結婚，吳父、市府秘書處秘書吳樹南（右），特地到場為新人祝福。 （記者楊金城攝）

    2022/05/21 05:30

    〔記者楊金城、王姝琇／台南報導〕「五二○」寓意我愛你，疫情也擋不住新人選在此一特別的日子辦理結婚登記，表達終愛一生的幸福。南市昨有五五八對新人登記結婚，在五二○結婚對數創新高。

    府北戶政所為新人送上大觀音亭註生娘娘加持過的「幸福好孕金鏟子」，昨天登記結婚的新人四十七對，也打破該所單日結婚對數紀錄。

    新營戶政所、鹽水、柳營辦事處特別為五二○前來登記的新人舉辦「我愛你」結婚祝福活動，布置幸福溫馨結婚登記專櫃及拍照區，並贈送結婚新人「才子佳人」幸福滿溢對杯及「幸福袋回家｣婚育福利宣導資料，祝福新人。

    新營戶政所主任江小芳說，昨天新營有十八對、鹽水七對、柳營六對新人完成結婚登記；五月廿四日還有同性結婚祝福活動，新營戶政所將贈送「巧克力」祝福新人，支持性別平等、婚姻平權、多元成家。

    完成結婚登記的廿九歲連佑祠、廿二歲廖星沂可說是有緣千里來相會，連家住柳營，其妻在台中，多年前同到日本旅遊時竟參加同個旅行團認識，互有好感，埋下幸福種子，如今結為連理，婚後住在柳營，連父滿意媳婦的乖巧，想要趕快抱孫子。

    廿九歲吳宥余、廿三歲馬淨薇也在新營戶政所甜蜜的登記結婚，吳父、市府秘書處秘書吳樹南到場為新人祝福。

    民政局統計，全市昨登記結婚的有五五八對新人，其中同性結婚八對，永康區登記七十對最多。

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