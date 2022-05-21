生命戰士 台南方子晏、盧懷宇獲總統教育獎

南市永福國小盧懷宇榮獲今年總統教育獎。（學生提供）

2022/05/21 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年總統教育獎得獎名單昨天公布，南新國中方子晏、永福國小盧懷宇上榜，他們的生命故事為社會帶來正面能量。

方子晏腦麻 語文競賽屢獲佳績

方子晏患有先天性心臟病、腦性麻痺及發展遲緩等，但他仍積極嘗試與拓展生活面向，主動服務走入人群，擔任班級幹部、小老師、校園清潔志工、特教志工等職務，不因生理障礙而設限與他人的互動。

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方子晏也熱愛學習、認真上進，語文表現亮眼，在校內語文競賽屢獲佳績，代表學校參加南市英語讀者劇場、英語說故事比賽榮獲優等，還通過全民英檢中級及劍橋國際英語Flyers認證，從他身上讓人看見樂觀進取、勇於挑戰的精神。

盧懷宇弱視 對閱讀繪畫有熱忱

盧懷宇則是先天性白化症病患，患有眼球震顫和畏光、弱視、斜視的症狀，視力僅正常人的十分之一。儘管先天條件不佳，身體的缺陷導致許多生活不便，但並沒有阻礙他對閱讀及繪畫的熱忱，他不斷克服視力的困難，不斷在閱讀世界裡拓展自己，除了學業表現優異，他在「布可星球」閱讀認證平台更榮獲班上第一。

盧懷宇熱衷參與文化創作體驗活動，包括南市無形文化資產創作、普濟殿和議長盃燈籠創作等，繪畫表現相當優異。

市長黃偉哲說，獲獎學生雖身處逆境，卻能以樂觀態度面對人生難題，並在困境中奮發向上、努力充實自己，讓自己的生命發光發熱，都是令人欽佩的生命小戰士，讓大家向他們樂觀進取的精神看齊。

教育局將在六月十二日頒獎表揚方子晏、盧懷宇兩位總統教育獎得主，另表揚通過總統教育獎初審的十七位優秀學生。

南市南新國中方子晏榮獲今年總統教育獎。（學生提供）

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