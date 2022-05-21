不敢大「疫」 國中會考今登場 近20萬人上陣

國中教育會考今日登場，教育部提醒，考生必須全程戴口罩。（資料照）

2022/05/21 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國內本土武漢肺炎疫情升溫，國中教育會考今日登場，今年近二十萬名考生是首屆十二年國教新課綱考生，教育部及全國各考場學校均嚴陣以待，高規格防疫措施應仗，特別提醒考生全程戴口罩，中午用餐時間須確實使用隔板，做好防護措施。

全程須戴口罩 用餐放隔板

教育部表示，今年會考首度考十二年國教新課綱，但題型仍以單一選擇題為主，計分方式維持三等級制，強化素養導向的試題設計，除寫作測驗考作文、英聽為三選一的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考科均為四選一的選擇題型。

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考試時程與歷年相同，今天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，明天上午考自然、英語閱讀和英聽測驗，第一節考試說明自早上八時二十分開始。

教育部提醒，考生必須全程戴口罩，如有需要使用帽子、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生須注意不可攜帶非應試物品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能等文具，以免違規。

確診篩陽2901人不能應試

依規定，確診、快篩陽性但未經PCR採檢、快篩陽性但未獲PCR檢驗結果之三類考生，均不能參加考試，只能參加六月四日及五日補考，以外加名額錄取。教育部截至昨日最新統計，共有二九○一名考生不能應試。

教育部說明，依各國中通報各類考生人數，居家隔離一六九○人、居家檢疫二人、自主防疫二五四四人，居隔、居檢及自主防疫考生必須各在第二類備用試場考試，目前已開設居家隔離試場四二八間，居家檢疫二間，自主防疫二二三間。

教育部表示，現場發燒或有呼吸道考生係屬臨時狀況，尚無法統計人數，將視考試當日狀況安排於其他第二類備用試場。

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