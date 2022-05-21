防外來種入侵 影響本土生態 浣熊等8478種動物 禁商業輸入

林務局表示，6月起禁止商業輸入浣熊等超過8千多種的具外來入侵風險的活體動物。（林務局提供）

2022/05/21 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕為防範外來入侵種影響生態環境，農委會表示，今年六月起，浣熊等逾八千種具入侵風險的外來動物活體，一律禁止商業輸入，違反規定者最低罰廿萬元，最高可處百萬元罰鍰。

違反規定者 最高罰百萬

為防範外來野生動物入侵影響本土生態環境，農委會評估盤查後，經濟部已於十九日公告修正「限制輸入貨品表」，將分屬五十三項貨品的八四七八種外來野生動物，增列輸入規定代號「一一一」（管制輸入），自六月一日起生效；未來非由經濟部專案同意，不得再輸入至國內。

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為從源頭加強管控，林務局表示，本次禁止輸入動物名單，由林務局、漁業署、海委會海洋保育署等中央主管機關，分別就權管的動物類群盤點出具入侵風險之物種，再與專家學者及相關權益團體共同研商後決定。

禁止輸入名單包含哺乳類一種、鳥類與兩棲類約各兩百五十種、爬蟲類約一○六○種、無脊椎動物約六千八百種、陸域及海域水產動物（含觀賞用淡水魚及非觀賞用之活魚）一二二種。

禁止商業輸入的活體動物，除常見的寵物如家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也包含可能直接或間接影響本土物種或造成農作物損害等入侵風險高的物種，如浣熊、黑白南美蜥、紅肚龜等，埃及聖䴉、綠鬣蜥及海蟾蜍亦名列其中。

林務局表示，會持續盤點其他物種，將動態增補公告禁止輸入。

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