桃園》監造、營造鬧翻 楊梅青山市民活動中心延宕

在楊梅區青山福德宮旁興建青山市民活動中心，原訂前年底完工，因工程的監造、營造廠商鬧不合，更多次大打出手，導致工程延宕至今。（市府工務局提供）

2022/05/21 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府經二度追加預算，斥資近三千萬元，在楊梅區青山福德宮旁興建青山市民活動中心，以增加公園綠地及室內集會空間，原訂前年底完工，未料工程的監造、營造廠商鬧不合，更多次大打出手，導致工程延宕，議員李家興昨在議會市政總質詢時痛批「政府威信蕩然無存」；市長鄭文燦答詢，會要求工務局、楊梅區公所專案監督，十月前完工。

鄭文燦：公所須專案監督 10月前完工

楊梅區青山里因住宅密集、人口發展迅速，市府取得捐贈土地後，決定興建地上兩層樓、總樓地板面積二三○坪的青山市民活動中心，前年一月三日鄭文燦主持開工典禮，宣稱同年底可完工，至今仍沒建成。

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李家興質疑，包商和建築師長期不合，互相打罵不斷，本來區長震怒要求解約，但工務局長賴宇亭說不用、由他來溝通，吵到質詢前一天還在吵，「吵了兩年要吵到何時？」也因地基鋼筋腐蝕加上材料費用上漲，二度追加預算，若以工程延宕的日曆天計算，包商根本一毛錢都領不到，市府對履約信用不好的廠商應依法辦理。

工務局副局長潘子儀說，工程已復工，正進行外牆防水作業，預計七月完成建築外觀及拆除施工架，十月工程完工，會協助楊梅公所收尾，後續再追究相關責任。

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