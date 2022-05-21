快篩陽經診斷即確診 陳時中鬆口放寬對象

不少醫界人士和專家建議要擴大快篩陽性等於確診的範圍和對象；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天肯定地說：「一定會再擴大！」等現在試辦流程順暢後，就會陸續開放。（指揮中心提供）

2022/05/21 05:30

快篩實名制沒賣完 今起熱點及偏鄉多配發試劑

〔記者吳亮儀、俞肇福／綜合報導〕武漢肺炎本土疫情嚴峻，不少醫界人士和專家建議要擴大快篩陽性等於確診的範圍和對象；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天肯定地說：「一定會再擴大！」等現在試辦流程順暢後，就會陸續開放。

請繼續往下閱讀...

首款家「家用PCR」檢測儀 郭董公司取得EUA

擴充國內篩檢量能，鴻海集團創辦人郭台銘以個人名義投資的富佳生技研發家用PCR檢測儀，昨日也獲食藥署核准通過取得緊急使用授權，可專案製造、販售。

食藥署醫妝組簡任技正林欣慧說，這是首款國產「家用PCR」檢測儀器，不是快篩試劑，能檢驗是否感染新冠病毒，以陽性、陰性來顯示。她強調，這是經鼻腔採樣檢體並檢測，而非唾液。

目前僅有居家隔離、居家檢疫和自主防疫階段的民眾若快篩陽性，以及六十五歲以上高齡者快篩陽性經醫師診斷後，即可判為陽性確診，不須再做PCR採檢。陳時中強調，逐漸會把適用範圍擴大，未來PCR需求會越來越低。

陳時中說，目前篩檢陽性率維持在六十八％到六十九％間，另外一部份是快篩陽性後通報並經診斷後確診，單日也佔八千多到九千件左右。

因應快篩實名制排隊熱潮漸緩，陳時中宣布，今起將對幾乎都會售罄的一千七百多家快篩據點多配發約兩箱快篩、偏鄉山地離島地區增配五箱。一箱有七十八人份。

企業可自購快篩 每名員工有百劑額度

繼開放個人可進口武肺快篩試劑後，食藥署也再開放企業可自行進口，一名員工一百劑額度，但試劑僅限「國內有緊急使用授權（EUA）」的商品。

食藥署醫妝組簡任技正吳正寧說，假設甲公司有一百名員工，一人額度為一百劑，甲公司額度就有一萬劑。核准清單公布於食藥署官方網站快篩試劑專區。

基隆採購10萬劑快篩 免費提供婦幼

基隆市長林右昌昨天宣布，市府自行採購十萬劑的快篩試劑免費提供給婦幼族群，孕婦（須持有媽媽手冊）、二個月內的新生兒各發放五劑，二個月以上到十二歲的幼童各發放三劑，讓家有孕婦、幼童的民眾更方便監測健康狀況，避免家庭群聚感染。

林右昌表示，考量許多十二歲以下的孩童尚未打疫苗，決定將寶貴的資源優先分配給十二歲下孩童、二個月內的新生兒及懷孕中的媽媽；懷孕婦女及新生兒，從五月二十三日至五月底，可憑媽媽手冊或新生兒出生證明在報戶口時，到各區戶政事務所領取。

快篩試劑實名制排隊熱潮消退，有藥局張貼公告隨到即買。（記者方賓照攝）

食藥署核准通過富佳的家用PCR檢測機。（記者吳亮儀翻攝自食藥署官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法