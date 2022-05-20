門諾醫院健康管理中心大樓 開工

門諾醫院新的「健康管理中心大樓」動土，包括門諾機構總執行長張文信（右二）、縣長徐榛蔚（右三）等均與會。（記者花孟璟攝）

2022/05/20 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕基督教門諾醫院在美崙田徑場旁新建「健康管理中心大樓」，預計將產後護理之家、血液透析等移到新大樓，昨舉辦開工動土典禮及感恩禮拜，然總經費六點五億元，仍有約一億元的資金缺口。門諾機構總執行長張文信說，新大樓預計二○二四年底完工，屆時總院院區老舊的信實樓、仁愛樓也將拆除重建，打造「智慧病房」。

預計二○二四年底完工

「不只是醫療，更是新的希望」！花蓮門諾醫院籌劃多年的「門諾健康管理中心」新大樓，昨在美崙田徑場斜對面空地舉辦動土典禮及感恩禮拜，包括花蓮縣長徐榛蔚、行政院東部中心副執行長郭應義、門諾會醫療財團法人董事長賴史忠、門諾機構總執行長張文信及熱心捐款人等都共襄盛舉，祝福「已照顧花蓮人健康七十三年」的門諾醫院，邁向新的里程。

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門諾「健康管理中心大樓」規劃地下二層、地上五層的「智慧大樓」，不僅建物外觀融入花蓮太魯閣的景觀意象，包括健檢中心、產後護理之家，還設立矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心，醫美及血液透析中心也會搬到新大樓。

門諾會醫療財團法人資源開發管理中心總執行長張文信說，新大樓除規劃智慧大樓，也將爭取「WELL健康建築」認證，在空氣、光線、建材、噪音各層面都做到最好，給病人最舒適的就醫環境。

總院舊大樓 兩年後將拆除重建

他說，健康管理中心新大樓的計畫，也是對門諾醫院整個院區未來醫療能量進行整備，因總院院區早期興建的信實樓、仁愛樓病房，已有三、四十年歷史，未來舊大樓拆除重建時，需要搬遷的服務會先移到新完工健康管理中心大樓。

未來的信實樓、仁愛樓空間也會新建為智慧醫療大樓，包括智能病房、手術房、及增加負壓手術室數量、規劃急診的彈性空間等。

門諾醫院「健康管理中心」新大樓昨天動土。圖為大樓完工模擬圖。（門諾醫院提供）

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