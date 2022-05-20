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    首頁　>　生活

    營養午餐40元 議員促苗縣府補助5元

    2022/05/20 05:30

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕最近萬物皆漲，苗栗縣議員張淑芬昨在縣政總質詢質疑，目前國中小學生營養午餐為四十元，而外面的便當一個至少八十元，四十元只能買半個；她建議苗栗縣政府每餐補助五元，從現有四十元提高至四十五元，年約五千萬元。苗縣府表示，財政仍受中央控管，因非社福支出，將進一步研議。

    縣府︰中央控管財政 須研議

    張淑芬指出，國中小學生營養午餐四十元，由家長自付，讓人質疑是否可以讓孩子吃到健康的營養午餐？

    教育處長葉芯慧表示，農委會在本月初有針對「三章一Q」國產溯源食材部份增加補助，一般地區由六元增加到十元，偏遠地區由十元增加到十四元，如此平均用在食材，每個孩子有一元的費用調漲。

    葉芯慧指出，今天下午將邀集家長、教師及校長協會成員及部分校長開會討論，如何維護營養午餐的品質。

    張淑芬表示，外縣市的營養午餐四十五到五十元間，苗栗顯然與外縣市無法比，她建議教育處應與財主單位研議將營養午餐提高五元、每餐四十五元，全縣國中小生師生約五萬人，一年經費約五千萬元。

    對此議題，縣長徐耀昌之前在議會答詢時表示，會請秘書長、教育處、財主等單位視所有財源和適法性來研議，因為苗縣府財政仍受中央控管，而營養午餐屬非法定支出，將盡力而為。

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