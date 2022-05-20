《北市防疫保單申訴 富邦產險佔一半》北市府是大股東 議員要求表態履約

一一一學年度基隆區完全免試入學放榜。圖為學生參加基隆商工、海大附中撕榜作業，過程全程錄影以昭公信。（基隆市教育處提供）

2022/05/20 05:30

〔記者楊心慧、鄭名翔、吳欣恬／台北報導〕不少民眾先前購買防疫保單，但多家保險公司因疫情升溫，防疫險拒絕重複投保，引發許多保戶不滿，台北市消保官表示，截至昨天（十九日）止，收到卅二起申訴案件，富邦產險佔最多為十六件；由於北市府為富邦大股東，台北市議員許淑華、王鴻薇要求市長柯文哲指示市府的三位官派董事，在富邦金控內為保戶及保險從業人員發聲，「結束這場台灣保險史上最丟臉的保險爭議。」 對此，富邦產險昨指出，完全配合政府防疫措施及保險契約相關規定處理，絕無從嚴刁難審核理賠案件或任意退保的情況。

黃珊珊：消保官投訴案專案處理

北市副市長黃珊珊昨表示，近期已請獨立董事了解相關案件並調閱資料，北市府會與保戶站在一起，只要簽訂合約就無庸置疑須履約，相關向北市消保官投訴案件也會以專案處理。

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富邦產險為富邦金控一○○％持股的子公司，北市府持股富邦金股比率為十三．○七％，目前台北市法務局長、財政局長、主計處長出任富邦金三席董事。

許淑華調閱資料發現，北市府投資富邦金控今年預計可配五十三．九九億元、股票股利○．七七億股，市府每年都有獲利，卻容許富邦對防疫保單的出爾反爾，要求台北市長柯文哲公開表態、動員北市府官派董事，共同要求富邦集團履行產險義務。

富邦：絕無從嚴刁難審核理賠案件

富邦產險表示，保戶收到保險單，自保單生效日起就受到保障，絕不會「任意退保」或「無故中斷契約」；仍在核保審查中的案件，考量被保險人如已持有其他有效防疫險保單，基於公司承保能量及風險承受程度考量，將婉拒承保，和其他產險同業作法一致。富邦說明，無論採三+四還是○+七，只要提供紙本或電子式隔離通知書、相關通知簡訊截圖與連結，再填妥理賠申請書，皆可辦理請領隔離費用補償；確診者檢附醫療診斷證明書或是數位健康證明，並填妥理賠申請書，即可辦理請領確診關懷金；至於確診者居家照護住院日額給付，將依公會理賠實務指引辦理。

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