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    首頁　>　生活

    《新北》兒童急門診年齡、時段不一 議員籲調整

    2022/05/20 05:30

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市有多家醫院開設兒童急門診，但有家長反映，同樣是兒童卻因年齡不同，在不同醫院有不同限制，新北市議員李坤城呼籲市府視各醫院醫療能力調整改善，兒童急門診統一適用國小以下對象並增加門診時段。

    衛局︰鼓勵各醫院開設急門診診次

    衛生局表示，尊重各醫院兒科醫護人力及配置，進而安排適合的時段及年齡限制，以免造成醫院執行困難，也可提供多元時段供家長選擇。目前仍持續鼓勵各醫院開設急門診診次，並增加兒童及年長者快速通道。

    十家有兒童優先通道的醫院包括亞東醫院、土城醫院、台北醫院、永和耕莘醫院、新北市立聯合醫院、新店耕莘醫院、淡水馬偕醫院、雙和醫院、輔大醫院、慈濟醫院。

    李坤城說，十家醫院開設兒童急門診綠色優先通道，對家長的協助很大，也讓有需求的兒童能夠快速看診、拿藥，但有家長實際看診後發現多項問題，包括區域分配不平均，目前在新莊兩家、新店兩家、中永和兩家、板橋、土城、淡水、三重各一家，其他區域都沒有，希望能協調醫院加開兒童急門診。

    此外，兒童急診年齡不一致，有些限三歲以下，也有六歲、十二歲以下，有家長家裡孩子年齡不同，得分別到不同醫院，希望市府能協調在國小以下都能適用；且急診時段不一致，有些限白天或限傍晚，有些只有平日，希望市府能協調增加時段。

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