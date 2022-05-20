台中市國小到高中 23日起停實體課1週

國中教育會考廿一、廿二日舉行，台中市長盧秀燕（左）昨視察會考考場。（市府提供）

2022/05/20 05:30

〔記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕疫情升溫，台中昨單日確診數破七千人，台中市長盧秀燕宣布，國小到高中自廿三到廿七日全面暫停實體課程，實施一週遠距教學，家長若無法照顧學童，仍可讓子女到校線上學習；國、高三生則直接遠距到畢業典禮前一天，但包括幼兒園、課照中心、補習班則維持正常上課。

家長無法照顧 學童可到校線上學習

全國確診人數大增，台北市與高雄市率先宣佈停實體課改遠距教學，台中市政府遲未能做出決議，讓家長灌爆盧秀燕臉書，要求儘速改遠距授課，讓學生免於疫情風暴。

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國、高三 遠距上課至畢業典禮前

盧秀燕昨下午在防疫記者會上說，廣納各方意見後，決定中市國小到高中自廿三日到廿七日改遠距上課，加計前後的週休二日，學童將有九天不用到學校；原已停實體課的國、高三生，則是直接遠距上課至畢業典禮前一天，此外，許多雙薪家庭家長沒辦法請假陪子女在家線上學習，盧秀燕說，仍可到學校進行線上學習，由學校供餐；校園疫苗施打持續進行，學生依學校排定的時間返校施打。

至於大學部份，中國醫藥大學決定自廿三日起，一般課程採遠距教學到學期末，實驗與實作課課彈性分流；中山醫大則先廿三日到六月五日兩週改遠距演練，兩週後再視疫情調整。

弘光科大已自十六日起全校遠距教學到學期末，但餐旅系學生指，教師未停實作實體課程，校方強調，畢竟是實體課，會加強要求落實防疫措施。

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